Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Evet lideriz ve rakiplere göre avantajlıyız fakat önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor, ona bakmalıyız. Ligde maç kazanmanın en zor olduğu dönemde bulunduğumuzu daha önce birçok kez ifade ettim. Maçların nasıl zorlu geçtiğini hepimiz görüyoruz. Rakiplerimizin yaşadığı puan kayıplarını bazı maçlarda biz de yaşayabilirdik" diye konuştuğu ortaya çıktı.