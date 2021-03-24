Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Berabere biten Fenerbahçe derbisinden sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla şampiyonluk yarışını masaya yatıran siyah-beyazlı hocanın, "Ligde lideriz, kupada da finale yükseldik. Belki daha iyisi de olabilirdi ama zorlu dönemi güzel geçtik. Artık önümüzdeki döneme odaklanmalıyız" dediği belirlendi.
Süper Lig'de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisine Fenerbahçe beraberliği nedeniyle son vermek zorunda kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, çok kritik bir virajı geride bıraktıklarının altını çizdi.
Nefesleri kesen derbiden sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yapan Yalçın'ın, "Ligdeki bay haftamızın ardından milli araya kadar olan zorlu dönemi güzel geçirdik.