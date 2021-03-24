Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

'dan derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

'ta son dakika haberi... Süper Lig'in 31. haftasında 'yi evinde ağırlayan Kara Kartal, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonrası teknik direktör , yaptığı konuşmada Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda dair önemli uyarılarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 11:54
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Berabere biten derbisinden sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla şampiyonluk yarışını masaya yatıran siyah-beyazlı hocanın, "Ligde lideriz, kupada da finale yükseldik. Belki daha iyisi de olabilirdi ama zorlu dönemi güzel geçtik. Artık önümüzdeki döneme odaklanmalıyız" dediği belirlendi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Süper Lig'de yakaladığı 6 maçlık galibiyet serisine beraberliği nedeniyle son vermek zorunda kalan 'ta, Teknik Direktör , çok kritik bir virajı geride bıraktıklarının altını çizdi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Nefesleri kesen derbiden sonra yöneticiler ve yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yapan Yalçın'ın, "Ligdeki bay haftamızın ardından milli araya kadar olan zorlu dönemi güzel geçirdik.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Belki daha iyisi de olabilirdi ama hem ligde lideriz hem de kupada finaldeyiz. Bu nedenle bu dönemi istediğimiz gibi atlattık diyebiliriz" yorumunu yaptığı bildirildi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

"HEPİMİZ GÖRÜYORUZ"
'ın teknik patronu, 'ye karşı kaybedilen 2 puana çok üzüldüğünü dile getirirken, Galatasaray'ın mağlup olması nedeniyle haftayı kazançlı kapattıklarını dile getirdi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Siyah-beyazlı çalıştırıcının, "İşimiz asıl şimdi başlıyor. Artık gerideki maçlar değil, kalan haftalara odaklanmamız gerek.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Evet lideriz ve rakiplere göre avantajlıyız fakat önümüzdeki süreçte bizi neler bekliyor, ona bakmalıyız. Ligde maç kazanmanın en zor olduğu dönemde bulunduğumuzu daha önce birçok kez ifade ettim. Maçların nasıl zorlu geçtiğini hepimiz görüyoruz. Rakiplerimizin yaşadığı puan kayıplarını bazı maçlarda biz de yaşayabilirdik" diye konuştuğu ortaya çıktı.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

"KOLAY FALAN DEĞİL"
Milliyet'in haberine göre , milli aradan sonraki sürece çok iyi hazırlanmaları gerektiğini de söyledi.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

Deneyimli hocanın, "'yi yenmiş olsaydık bile bu işe bitti gözüyle bakamazdık. Henüz biten bir şey yok.

Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe derbisi sonrası flaş sözler! "İşimiz kolay falan değil"

İki maç üst üste puan kaybettiğinizde tüm dengeler değişiyor. Biz hedeflere ulaşma konusunda kesinlikle bir rahatlık içerisinde olmamalıyız. Öyle iddia edildiği gibi işimiz kolay falan değil. Daha çok yolumuz var. Nisan ayı ortası gibi fotoğraf biraz daha netleşir gibi görünüyor." ifadelerini kullandığı vurgulandı.

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