Haberler Beşiktaş Granada Utku’nun peşinde!

Utku’nun peşinde!

'nın devleri , ve gibi as kalecilerin peşinde koşarken 'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç file bekçisi Utku'ya sürpriz bir talip çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:19 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Granada Utku’nun peşinde!

Birinci kalecisi 'nın 'a gitme ihtimali bulunan 'nın Utku için bilgi topladığı bildirildi. Siyah-beyazlılar, şu an için kendilerine Utku konusunda resmi bir teklif olmadığını belirttiler.

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