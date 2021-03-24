Birinci kalecisi Rui Silva'nın Milan'a gitme ihtimali bulunan Granada'nın Utku için bilgi topladığı bildirildi. Siyah-beyazlılar, şu an için kendilerine Utku konusunda resmi bir teklif olmadığını belirttiler.
Granada Utku’nun peşinde!
Avrupa'nın devleri Uğurcan, Altay ve Ersin gibi as kalecilerin peşinde koşarken Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek genç file bekçisi Utku'ya sürpriz bir talip çıktı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:19 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50