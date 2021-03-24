62 yıllık rekorun peşinde

İki kalecinin şampiyonluk gelmesi durumunda yaş ortalaması 21,5 olarak gerçekleşecek. Bu sezon gol yemeden maç bitiren kaleciler arasında Boffin 11 maçta ilk sırada yer alırken, Ersin ve Uğurcan, kalelerini 10 maçta gole kapattı.