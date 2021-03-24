Haberler Beşiktaş 62 yıllık rekorun peşinde

62 yıllık rekorun peşinde

Teknik Direktör , 62 yıllık rekorun peşinde. Sezon başında kalede 20 yaşındaki ve 23 yaşındaki ile başlayan Yalçın, şampiyon olursa lig tarihinde yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:19 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
62 yıllık rekorun peşinde

İki kalecinin şampiyonluk gelmesi durumunda yaş ortalaması 21,5 olarak gerçekleşecek. Bu sezon gol yemeden maç bitiren kaleciler arasında 11 maçta ilk sırada yer alırken, ve , kalelerini 10 maçta gole kapattı.

SON DAKİKA