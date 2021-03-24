İki kalecinin şampiyonluk gelmesi durumunda yaş ortalaması 21,5 olarak gerçekleşecek. Bu sezon gol yemeden maç bitiren kaleciler arasında Boffin 11 maçta ilk sırada yer alırken, Ersin ve Uğurcan, kalelerini 10 maçta gole kapattı.
62 yıllık rekorun peşinde
Teknik Direktör Sergen Yalçın, 62 yıllık rekorun peşinde. Sezon başında kalede 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu ve 23 yaşındaki Utku Yuvakuran ile başlayan Yalçın, şampiyon olursa lig tarihinde yaş ortalaması en düşük kalecilerle şampiyon olan teknik direktör olacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:19 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50