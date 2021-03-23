Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kasımpaşa maçına böyle hazırlandı

Son dakika spor haberi: maçına böyle hazırlandı

Son dakika spor haberi: 'in 32. haftasında , ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 15:13
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kasımpaşa maçına böyle hazırlandı

, 'in 32. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah salonda yaptığı çalışmayla
'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman, denge ve kuvvet çalışmasıydı.

İdman, ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Futbolcular, istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, stretching çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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