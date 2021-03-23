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Son dakika haberleri | Beşiktaşlı 'na talip! maçında izlediler

Spor Toto 'in 31. haftasında oynanan - derbisinde bazı futbolcular performanslarıyla ön plana çıktı. Özellikle iki ekibin kalesini koruyan genç eldivenler ve yaptıkları kurtarışlarla yıldızlaştı. 20 yaşındaki Ersin için kulübünün derbiye scout gönderdiği de öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 09:36
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na İtalyan talip! Fenerbahçe maçında izlediler

'de lider 'ın 20 yaşındaki kalecisi 'nun talipleri her geçen gün artıyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na İtalyan talip! Fenerbahçe maçında izlediler

Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını 'ye çeviren , - derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na İtalyan talip! Fenerbahçe maçında izlediler

Önceki akşam kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak 'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na İtalyan talip! Fenerbahçe maçında izlediler

Sabah'ın haberine göre 'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.

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