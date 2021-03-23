Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na İtalyan talip! Fenerbahçe maçında izlediler

Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor.
Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor.
Gelecek sezon için kaleci arayışlarına başlayan ve rotasını Türkiye'ye çeviren Torino, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine scout ekibinden bir ismi gönderdi.
Önceki akşam kalesine gelen 3 şutun 2'sini çıkaran ancak Ozan Tufan'ın olağanüstü şutuna engel olamayan Ersin, 66.7'lik kurtarış yüzdesiyle oynadı.
Sabah'ın haberine göre Torino'nun Ersin'i kalan maçlarda da gözlemlemeye devam edeceği belirtildi.