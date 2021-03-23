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Son dakika haberleri: Transfer savaşı kızıştı! 'e bir talip daha

ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan 'ün transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. ekiplerini peşine takan 24 yaşındaki orta sahaya 'in ardından bir talip daha çıktı. İki kulübün Dorukhan için kıyasıya bir rekabet içine girdiği belirtildi. İşte Dorukhan'ın yeni talibi ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 12:35
Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Dorukhan Toköz'e bir talip daha

Sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan , yeni sözleşme konusunda siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamadı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Dorukhan Toköz'e bir talip daha

İSPANYOL EKİPLERİNİN GÖZDESİ!
ekiplerinin gözdesi konumunda olan için 'in ardından Celta Vigo da devreye girdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Dorukhan Toköz'e bir talip daha

İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında A Milli oyuncunun da olduğunu yazdı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Dorukhan Toköz'e bir talip daha

'in yıllık 1,5 milyon euroluk sözleşmeyi Dorukhan'a ilettiği bilgisinin yanı sıra iki La Liga ekibi arasında Dorukhan konusunda çekişme yaşadığı kaydedildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Dorukhan Toköz'e bir talip daha

Dorukan Toköz 'taki son sezonuna girerken kulüpteki yıllık alacağının artırılması talebini iletmiş, siyah beyazlı yönetim de Dorukhan'a kendi şartlarında yeni bir sözleşme önermişti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Dorukhan Toköz'e bir talip daha

24 yaşındaki orta alan oyuncusu 'ta bu sezon oynadığı 21 lig maçında 10 kez ilk 11'de forma giymişti.

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