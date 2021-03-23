Son dakika Beşiktaş haberleri: Transfer savaşı kızıştı! Dorukhan Toköz'e bir talip daha

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Dorukhan Toköz , yeni sözleşme konusunda siyah-beyazlılarla anlaşma sağlayamadı. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

İSPANYOL EKİPLERİNİN GÖZDESİ! İspanya La Liga ekiplerinin gözdesi konumunda olan Dorukhan Toköz için Real Betis 'in ardından Celta Vigo da devreye girdi.

İspanyol basını, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için Celta Vigo'nun farklı yatırımlar yapacağını ve takip edilen isimler arasında A Milli oyuncunun da olduğunu yazdı.