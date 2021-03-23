Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın: Önemli bir fırsat kaçırdık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisinde kaçan galibiyet için üzgün olduklarını belirtirken, "Önemli bir avantaj kaybettik" dedi. Sahasında F.Bahçe ile karşılaşan Beşiktaş, 89'uncu dakikada yediği golle 1-1'lik beraberliğe razı olurken, oyunun büyük bölümünde üstün olan siyah beyazlılar, skoru artıracak pozisyonları yakalasa da bunları gole çeviremeyince, maç sonunda 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Şampiyonluk yolunda ezeli rakipleriyle puan farkını açma adına büyük bir fırsatı kaçıran Beşiktaş'ta, başta teknik direktör Sergen Yalçın ve yönetim olmak üzere tüm camia kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşıyor.

EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ

Teknik direktör Sergen Yalçın yakalanan pozisyonların cömertçe harcanmasından yakınırken, yönetim de aynı düşüncelere sahip ve 'Bu kadar gol kaçırırsan beraberliğe razı olmak zorunda kalıyorsun' şeklinde görüş bildirdi. Ancak bu maçı sadece bir 'yol kazası' olarak gören teknik direktör Yalçın, "Kazansak elbette farklı olurdu ama önemli bir fırsat kaçırdık, o kadar!. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimiz ile aradaki puan farkını açamasak da korumayı bildik. Sonuçta onlardan puan olarak öndeyiz ve bir maçımız eksik. Şimdi onlar düşünsün. Biz hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

FARK AÇILABİLİR

Beşiktaş ligin sonuna kadar 11, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden F.Bahçe ile G.Saray ise 10'ar maç oynayacak. Siyah-beyazlılar hali hazırda G.Saray'dan 3, F.Bahçe'den 5 puan önde. Sarı-kırmızılıların 'bay' geçeceği 33'üncü haftada Beşiktaş, Alanyaspor'u ağırlayacak. F.Bahçe'nin 'bay' geçeceği 36'ıncı haftada ise Sivasspor'a konuk olacak. Beşiktaş bu iki maçtan galip ayrılırsa G.Saray'la farkı 6'ya, Fenerbahçe ile 8'e çıkaracak. Bu arada ilk yarıda F.Bahçe'yi mağlup eden Beşiktaş, son beraberlikle ikili averajda da rakibinin önüne geçti.