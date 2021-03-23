Asistleriyle büyülüyor

Beşiktaş'ın istikrarlı ve fark yaratan futbolcularından Rachid Ghezzal performansıyla adeta büyülüyor. Aboubakar ve Larin'le birlikte skora en çok katkı veren oyuncu olan Cezayirli, siyah-beyazlı kulüpteki kariyerinin asist zirvesini, her maç geliştiriyor. Cezayirli futbolcu, derbide bu sezonki 13'üncü asistine ulaşırken asist krallığında da zirvede yer alıyor. Beşiktaş, Ghezzal'ın asist yaptığı 12 maçta mağlubiyet yüzü görmezken 10 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Usta oyuncunun ayrıca 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında da 1 golü bulunuyor.

İSTİKRARIYLA FARK YARATTI

Milli araya Beşiktaş'ın liderliğiyle girilirken, siyah- beyazlıların sahip olduğu kadro istikrarı rakiplerine oranla en büyük avantajı gibi görünüyor. Geride bıraktığımız haftalarda en az 60 dakika ortalamayla oynayan 8 oyuncuya sahip olan Yalçın'ın takımı, bu istatistikte tıpkı puan durumunda olduğu gibi takipçileri G.Saray ve F.Bahçe'nin önünde yer alıyor. Hem yaz transfer döneminde hem de ara transferde çok sayıda transfer yapan Fenerbahçe kadrosunda geride kalan haftalar sonunda 60 dakika ortalamayla oynayan sadece dört oyuncu yer alırken, Galatasaray'da ise bu sayı Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sezona sakatlıkla başlamasının da etkisiyle üçte kaldı.

KART CEZALISI

Siyah-Beyazlıların başarılı oyuncusu Ghezzal, sarı kart cezalısı durumunda düştü. Pazar akşamı oynanan Fenerbahçe derbisinde 4'üncü sarı kartını gören 28 yaşındaki orta saha, 32'nci haftada Kasımpaşa deplasmanında takımdaki yerini alamayacak.