Hesap ortada

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleden galip çıkmadı. Domagoj Vida'nın kafa golüyle öne geçen siyah-beyazlılar 90 dakikayı galip tamamlayarak maç eksiğine rağmen Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin 8 puan önüne geçmeyi planlıyordu. Buna da çok yakındı ancak ikinci devrede oyuna giren Ozan Tufan'ın mükemmel golü herkesin kalemkağıtları yeniden eline almasına neden oldu. Bir anlamda Beşiktaş kaçamadı, Fenerbahçe yakalayamadı.



HEYECANA DEVAM

Beşiktaş aldığı beraberlikle puanını 64'e yükseltti. Avantajı BAY haftasına geride bırakması. Eksik maçını kazandığı anda puan farkını G.Saray ile 6'ya, Fenerbahçe ile 8'e yükseltecek. Kanarya son anlarda bulduğu golle gelecek haftalar adına umudunu korumuş oldu. Ozan'ın golü sonrası kısa bölümde 3 puana da yaklaşan Fenerbahçe'nin avantajı büyük maçları tamamlamış olması. Artık kalan bölümde hata yapmayarak üzerindeki Beşiktaş ve G.Saray'ın takılmasını bekleyecek.