Abou’ya geçit yok

Kamerunlu forvet yakaladığı 4 önemli gol fırsatında gününde olan kaleci Altay Bayındır’ı geçemedi...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 22:37Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021 Pazartesi 06:50
DERBİNİN kader adamlarından birisi Vincent Aboubakar'dı... Siyah-beyazlı futbolcu, 4 önemli pozisyondan yararlanamadı. Bunlardan birisi bile gol olsa fark ikiye çıkacak, Fenerbahçe moral olarak oyundan düşecek ve Beşiktaş büyük olasılıkla kazanıp şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayacaktı. Ancak Aboubakar, gününde olan Altay'ı bir türlü geçmeyi başaramadı. Yıldız isim ligde 15 golde kaldı. 5 de asisti bulunuyor. Vincent Aboubakar gol atamasa da mücadelesi ve kalitesiyle, Fenerbahçe'nin forvetleri Samatta ve Mame Thiam'dan farkını bir kez daha ortaya koydu.