Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

7- Sergen Yalçın'ın derbi öncesi üzerinde durduğu önemli konulardan biri de 'rehavet' oldu. Kupada ve ligde işlerin yolunda gidiyor olması ve puan farkının kendilerini rehavete düşürmemesini isteyen Yalçın, bu konuda sık sık takım kaptanlarıyla da görüşerek uyarılarda bulundu.