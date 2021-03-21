Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş derbisi!

Spor Toto 'in 31. haftası dev bir maça sahne oluyor. Lider Beşiktaş sahasında şampiyonluğun güçlü adaylarından 'yi konuk ediyor. İki takım taraftarlarının olduğu kadar Galatasaraylı futbolseverlerin de gözü bu derbide olacak. İşte 8 maddede derbi öncesi Beşiktaş ve Fenerbahçe cephelerinde yaşananlar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:09 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 23:09
Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

1- 'de lider durumda bulunan Beşiktaş, 'nda 'i saf dışı bırakarak finale kalmanın moral ve motivasyonuyla birlikte derbi haftasına giriş yaptı.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

2- Kupada 120 dakika yüksek tempoda mücadele eden siyah-beyazlılarda teknik heyet oyuncuların yorgunluğuna odaklandı. Uzatmalar takıma 1 günlük izin olarak geri dönerken, perşembe günü sonrası yapılan antrenmanlarda da tempo yüksek tutulmadı.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

3- Derbi 11'ini günler öncesinden kafasında şekillendiren teknik direktör , maçı kadrosundan 5 değişiklik yaparak, karşısına çıkacak. Ersin, N'Sakala, , ve ilk 11'e dönecek.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

4- Beşiktaş'ın en büyük kozu şüphesiz hücum ayakları. da bu maç öncesi hücum oyuncularıyla özel görüşmeler yaptı. Aboubakar, Kartal'ın bir numaralı gol silahı. Orta sahanın hücum kontrolü ise Ljajic'in elinde olacak. ve orta saha güvenliğini sağlayacak.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

5- Kartal'ın kulübedeki önemli hamleleri ise N'Koudou, ve . Hafta içi takımla çalışmalara dönen ise son 15-20 dakikalık bölümde süre alabilecek duruma geldi

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

6- Ümraniye'de hafta boyunca neşeli antrenmanlar yapıldı. Takımın eğlenceli görüntülerinde başı çeken isim Rosier oldu. Fransız futbolcuyla birlikte Aboubakar, N'Sakala, N'Koudou ve 'in de keyifli anları takımdaki havanın en önemli göstergelerinden biriydi.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

7- 'ın derbi öncesi üzerinde durduğu önemli konulardan biri de 'rehavet' oldu. Kupada ve ligde işlerin yolunda gidiyor olması ve puan farkının kendilerini rehavete düşürmemesini isteyen Yalçın, bu konuda sık sık takım kaptanlarıyla da görüşerek uyarılarda bulundu.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

8- Derbi öncesi Ümraniye'de kapılar dışarıya tamamen kapandı. Beşiktaş Başkanı de takımı baskı altında tutmamak adına çok fazla tesislerde bulunmadı.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

FENERBAHÇE CEPHESİ

1- , Beşiktaş derbisini büyük bir sıçrama maçı gibi görecekken geçtiğimiz pazar günü Gençlerbirliği karşısında alınan şok mağlubiyet Can Bartu Tesisleri'ne kara bulutları geri getirdi. Sarı-lacivertlilerde moraller derbi öncesi bir anda düştü.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

2- Takım lig sonuncusuna sahasında 3 puan verince, gerilim ve tansiyon yükseldi. Maç sonunda ve devamındaki antrenmanlarda futbolcular arasında sıcak tartışmalar yaşandı. Bununla birlikte Emre Belözoğlu ve Erol Bulut, takıma eleştirilerde bulundu.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

3- Haftanın ilk günlerinde tesislerin en moralsiz ismi teknik direktör Erol Bulut'tu... Taraftarın gözünde kredisini tüketen genç teknik adam, son derece mutsuzdu. Hatta ilk günler, "Yönetimden gelecek 'görevden alındı' haberini bekliyor" yorumu dahi yapıldı.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

4- Ardından futbolcular taşın altına elini soktu. Antrenman öncesi ve sonrası yapılan sohbetlerle Beşiktaş maçının kulüp için ne anlam ifade ettiği bir kez daha konuşuldu. Eteklerdeki taşlar döküldü.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

5- Futbolcu grubu maçlarda yapılan hatalara dair birbirlerine eleştirilerde bulundu. Takımdaki 'yardımlaşma' eksiğine dikkat çekildi. Herkes birbirinin açığını kapatacağına dair sözler verdi.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

6- Bununla birlikte bazı futbolcular Erol Bulut'la görüşerek destek verdi. Faturanın tek başına bir kişiye kesilemeyeceği vurgulanırken, "Hocam bir bedel olursa, hep birlikte ödeyeceğiz" dediler.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

7- Taktik çalışmalar, hafta içerisinde yoğun bir arayış olduğunu herkese gösterdi. Takımın vazgeçilmezi görülen Luiz Gustavo'nun dahi yedek takımda olduğu bazı antrenmanlar yapıldı. Son taktik çalışmada ise hayli sürpriz denebilecek bir 11 yapıldı.

Son dakika spor haberleri | İşte 8 maddede Beşiktaş Fenerbahçe derbisi!

8- , Gençlerbirliği maçından çok farklı bir 11'le sahada olacak. Sezon başı belirlenen prim sistemiyle derbi için ekstra prim olacak. Ancak Sabah'ın haberine göre başkan Ali Koç'un hafta boyu Samandıra'ya gitmemesi, kritik derbi öncesi Fenerbahçe için en ilginç detaylardan bir tanesi!

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