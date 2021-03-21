Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Domagoj Vida Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Son dakika spor haberleri: Domagoj 'yi boş geçmiyor

'in 31. haftasında 'yi ağırlayan sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Derbinin 48. dakikada Beşiktaş'ı öne geçiren Domagoj , sarı-lacivertlilerle iç sahada oynanan son 4 maçın 3'ünde gol attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 21:30
Son dakika spor haberleri: Domagoj Vida Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

'in 31. haftasında ezeli rakibi 'yi konuk eden , rakibi karşısında mücadelenin 48. dakikasında 'nın golüyle öne geçti. 'ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmanın arasında yükselip kafayı vuran yıldız oyuncu, Fenerbahçe karşısında iç sahada boy gösterdiği 4. maçta 3. golünü attı. -2018 sezonunun 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide takımının ilk golünü atan Vida, 2018-2019 sezonunda oynanan ve 3-3 sonuçlanan maçta golü bulunmayan Vida, geçtiğimiz sezon 33. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde takımını öne geçiren isim olmuştu. Vida bu maçta da sarı-lacivertli rakibini boş geçmedi ve siyah-beyazlıları karşılaşmada 1-0 öne geçiren oyuncu oldu. Bu sezon Süper Lig'de 23. maçına çıkan , 4. golüne ulaşmış oldu.


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