Son dakika spor haberleri: Domagoj Vida Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısında mücadelenin 48. dakikasında Vida'nın golüyle öne geçti. Rachid Ghezzal'ın ceza sahası içine yaptığı ortada savunmanın arasında yükselip kafayı vuran yıldız oyuncu, Fenerbahçe karşısında iç sahada boy gösterdiği 4. maçta 3. golünü attı. 2017-2018 sezonunun 23. haftasında Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı derbide takımının ilk golünü atan Vida, 2018-2019 sezonunda oynanan ve 3-3 sonuçlanan maçta golü bulunmayan Vida, geçtiğimiz sezon 33. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinde takımını öne geçiren isim olmuştu. Vida bu maçta da sarı-lacivertli rakibini boş geçmedi ve siyah-beyazlıları karşılaşmada 1-0 öne geçiren oyuncu oldu. Bu sezon Süper Lig'de 23. maçına çıkan Domagoj Vida, 4. golüne ulaşmış oldu.



