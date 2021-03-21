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Son dakika spor haberleri: derbisinde tribünlerin o görüntüsü olay oldu!

'in 31. haftasında ile dev derbide karşı karşıya geldi. 'ta oynanan mücadelede tribünlerde bulunan seyirciler gündem oldu. Fenerbahçe - maçında da tribünlerde sağlık çalışanlarının yer aldığı belirtilmişti ancak bu uygulamaya tepkiler gelmişti. Beşiktaş tribünlerine de taraftar alınması sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 20:44 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 21:14
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde tribünlerin o görüntüsü olay oldu!

ile 'nin kozlarını paylaştığı derbide tribünlere seyirci alınması tepkileri beraberinde getirdi. 'de oynanan Fenerbahçe - maçında da tribünlerde benzer görüntüler olmuştu ve bu olay günlerce konuşuldu.

Seyirci yasağına rağmen 'ta protokol tribünü ve tribünün hemen önünde birçok seyircinin olması gündeme oturdu. Bilindiği gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sağlık çalışanlarının tribünlerde yer aldığı belirtilmişti.

Galatasaray cephesi 'her 1907 diyeni içeri aldılar' açıklamasını yapmıştı. Günlerce konuşulan bu olayın ardından Beşiktaş tribünlerinde de benzer görüntülerin olmasından dolayı sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar eleştiride bulundu.

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