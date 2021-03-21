Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde tribünlerin o görüntüsü olay oldu!

Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı derbide tribünlere seyirci alınması tepkileri beraberinde getirdi. Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçında da tribünlerde benzer görüntüler olmuştu ve bu olay günlerce konuşuldu.

Seyirci yasağına rağmen Vodafone Park'ta protokol tribünü ve tribünün hemen önünde birçok seyircinin olması gündeme oturdu. Bilindiği gibi Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide sağlık çalışanlarının tribünlerde yer aldığı belirtilmişti.



Galatasaray cephesi 'her 1907 diyeni içeri aldılar' açıklamasını yapmıştı. Günlerce konuşulan bu olayın ardından Beşiktaş tribünlerinde de benzer görüntülerin olmasından dolayı sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar eleştiride bulundu.