Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yolunda kritik Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Çebi, Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden uğurladı.
Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Sergen Yalçın, teknik heyet ve futbolculara Fenerbahçe maçında başarılar diledi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yolunda kritik Fenerbahçe derbisi öncesi teknik heyet ve futbolculara başarı dileklerinde bulundu. Çebi, Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma öncesi takımı BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden uğurladı.