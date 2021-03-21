Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe derbisi öncesi takımına başarılar diledi

Son dakika spor haberleri: Başkanı derbisi öncesi takımına başarılar diledi

'in 31. haftasında sahasında 'yi konuk edecek olan 'ta başkan , kritik derbi öncesi takımına başarılar diledi. Futbolcularla tek tek ilgilenen Çebi, takımı ’nden uğurladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 17:58
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