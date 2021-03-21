Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi öncesi takıma o görüntüleri izletti!

Son dakika spor haberi: derbisi öncesi takıma o görüntüleri izletti!

Son dakika haberleri... Beşiktaş, 'in 31. haftasında ezeli rakibi ile zorlu derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda hedef kazanarak liderliğini puan farkıyla sürdürmek. Bu maç öncesi teknik direktör takımını motive etmek için çeşitli yollara başvuruyor. İşte kampta yaşananlar... ( haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 10:16
Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi öncesi takıma o görüntüleri izletti!

Spor Toto 'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Lider , sahasında ezeli rakibi 'yi konuk edecek.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi öncesi takıma o görüntüleri izletti!

Siyah-beyazlı takım, kritik mücadeleyi kazanarak hem puan farkını açmayı hem de rakiplerinin zirve şansını azaltmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi öncesi takıma o görüntüleri izletti!

Zorlu maç için hazırlıklarını tamamlayan 'ta oyuncular, derbi saatini beklemeye başladı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi öncesi takıma o görüntüleri izletti!

Oyuncuların saha içinde olduğu kadar saha dışında da motive olmasını isteyen siyah-beyazlı yönetim ve teknik ekip, futbolculara geçmiş derbilerinden önemli zaferlerin olduğu bir video hazırlattı.

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisi öncesi takıma o görüntüleri izletti!

Görüntülerde teknik direktör 'ın da rakibine attığı gollerin olduğu ve dün kampta takıma izletildiği öğrenildi.

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