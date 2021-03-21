Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için verilecek prim miktarı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Lider Beşiktaş, kritik mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Lider Beşiktaş, kritik mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Siyah-beyazlılar ezeli rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak, sarı-lacivertliler ise puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak.
Zorlu mücadele öncesi, Beşiktaş'ın derbiye özel prim kararı da belli oldu.
Siyah-beyazlı yönetimin, takımın Fenerbahçe'yi mağlup etmesi durumunda oyunculara kişi başı 30 bin lira dağıtacağı öğrenildi.
Bay geçeceği haftayı tamamlayan Beşiktaş, 63 puanla zirvede bulunurken Fenerbahçe ise 58 puanla 3. sırada...