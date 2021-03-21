Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için verilecek prim miktarı belli oldu

Son dakika spor haberi: 'ta derbisi için verilecek prim miktarı belli oldu

Son dakika haberleri... 'in 31. haftasında ile zirve yarışında kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ta, oyunculara verilecek prim miktarı belli oldu. İşte detaylar... ( haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 08:30
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için verilecek prim miktarı belli oldu

Spor Toto 'in 31. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Lider , kritik mücadelede 'yi konuk edecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için verilecek prim miktarı belli oldu

Siyah-beyazlılar ezeli rakibini yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırmak, sarı-lacivertliler ise puan farkını azaltmak için sahaya çıkacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için verilecek prim miktarı belli oldu

Zorlu mücadele öncesi, 'ın derbiye özel prim kararı da belli oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için verilecek prim miktarı belli oldu

Siyah-beyazlı yönetimin, takımın 'yi mağlup etmesi durumunda oyunculara kişi başı 30 bin lira dağıtacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için verilecek prim miktarı belli oldu

Bay geçeceği haftayı tamamlayan , 63 puanla zirvede bulunurken ise 58 puanla 3. sırada...

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