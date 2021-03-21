Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı 'dan mesajı!

Son dakika haberi: 'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp rakipleri ile arasındaki farklı açmak istiyor. Beşiktaş'ın yıldızı zorlu karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 11:39
Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi maçta 'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden , maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

KRİTİK MÜCADELE

Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı mağlubiyet siyah-beyazlı ekip için derbiyi daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, ile de 8'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

SON 6 MAÇINI KAZANDI

, ligde oynadığı son 6 maçını galibiyetle tamamladı.Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

4 FUTBOLCU SINIRDA

'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve , yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

JOSEF'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Dev derbi öncesi 'ın Brezilyalı futbolcusu ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

"Harika bir sezon geçiriyoruz ve böyle devam etmeyi umuyoruz. Türkiye Kupası finalindeyiz ve ligde de lider durumdayız.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

taraftarının buraya gelmemde başlangıçta şüpheleri vardı. Çünkü daha önce 'de forma giymiştim.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

Ancak taraftarın fikirlerini ve düşüncelerini değiştirmem için birkaç maç yeterliydi. Bugün beni çok iyi tanıyorlar ve bana saygı duyuyorlar.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

Takımda ne kadar önemli bir oyuncu olduğumu biliyorum. Oyuncular bana çok saygı duyuyor ve konuşurken beni dinliyorlar. 'a en iyisini vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum.

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

"ADIMI TARİHE YAZDIRMAK İSTİYORUM"

Dürüst olmak gerekirse, burada yaşadığım onca şeyden sonra ailemle 'ta kalmayı tercih ediyorum. Benim arzum burada yıllarca kalmak ve kulüp tarihine adımı yazdırmak"

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