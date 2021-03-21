Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi maçta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor.
Siyah-beyazlılar sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.
KRİTİK MÜCADELE
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor karşısında yaşadığı mağlubiyet siyah-beyazlı ekip için derbiyi daha da önemli hale getirdi. Siyah-beyazlı ekip, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde edecek.
SON 6 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 6 maçını galibiyetle tamamladı.Siyah-beyazlı ekip, 23. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, İttifak Holding Konyaspor (1-0), Gençlerbirliği (3-0), Yukatel Denizlispor (3-0), Yeni Malatyaspor (1-0), Gaziantep (2-1) ve Medipol Başakşehir (3-2) karşılaşmalarını kazanmayı başardı.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.
JOSEF'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Dev derbi öncesi Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama...
"Harika bir sezon geçiriyoruz ve böyle devam etmeyi umuyoruz. Türkiye Kupası finalindeyiz ve ligde de lider durumdayız.
Beşiktaş taraftarının buraya gelmemde başlangıçta şüpheleri vardı. Çünkü daha önce Fenerbahçe'de forma giymiştim.
Ancak taraftarın fikirlerini ve düşüncelerini değiştirmem için birkaç maç yeterliydi. Bugün beni çok iyi tanıyorlar ve bana saygı duyuyorlar.
Takımda ne kadar önemli bir oyuncu olduğumu biliyorum. Oyuncular bana çok saygı duyuyor ve konuşurken beni dinliyorlar. Beşiktaş'a en iyisini vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum.
"ADIMI TARİHE YAZDIRMAK İSTİYORUM"
Dürüst olmak gerekirse, burada yaşadığım onca şeyden sonra ailemle Beşiktaş'ta kalmayı tercih ediyorum. Benim arzum burada yıllarca kalmak ve kulüp tarihine adımı yazdırmak"