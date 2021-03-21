Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Josef de Souza'dan Fenerbahçe mesajı!

Ancak taraftarın fikirlerini ve düşüncelerini değiştirmem için birkaç maç yeterliydi. Bugün beni çok iyi tanıyorlar ve bana saygı duyuyorlar.

Takımda ne kadar önemli bir oyuncu olduğumu biliyorum. Oyuncular bana çok saygı duyuyor ve konuşurken beni dinliyorlar. Beşiktaş'a en iyisini vermek için elimden gelen her şeyi yapıyorum.