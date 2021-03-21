Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sonrası Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş, sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın 1 puandan memnun olmadığını dile getirdi.

İşte Sergen Yalçın'ın o açıklamaları...

"1 puandan memnun musunuz diyorsan, değilim. Oynanan oyunun karşılığı 1 puan olmamalıydı. 1-0 öne geçtikten sonra maçı bitirecek pozisyonları fazlasıyla yakaladık. Pozisyonları çok cömert şekilde harcadık."

"1 puan kötü mü? Kötü değil. Sonuçta en yakın rakibimizin 1 puan daha önüne çıktık, öteki rakibimizle puan farkını koruduk. Ama oyuna baktığımız zaman skordan memnun olmak mümkün değil. Çünkü bugün çok iyi oynadık. Bu bizim için mutluluk verici."

"Bu bir oyun. Herkes hata yapabilir. Maç kaybedebiliriz, gol yiyebiliriz. Oyunun geneline baktığımızda, oyuncularımızın performansından memnunuz. Erken bitirebileceğimiz bir maçtı. Bazen futbolda böyle sonuçlar oluyor."