Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

Son dakika spor haberi: - maçı öncesi 'dan açıklamalar!

Son dakika spor haberi... 'in 31. haftasının kritik mücadelesinde sahasında ezeli rakibi 'yi ağırlayacak olan lider 'ta teknik direktör mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 18:18 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2021 Pazar 18:54
Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

'in 31. haftasında lider sahasında ezeli rakibi 'yi ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye sahip olan karşılaşmaya iki takımda 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Mücadele öncesi Beşiktaş teknik direktörü yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Oyuncularımız genelde pozitifler. Birbirlerini seviyorlar, diyalogları iyi. Biz rutin hazırlıklarımızı yaptık. Derbi maç ama diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlandık. Bizim bir miktar avantajımız var ama bunu hiç bir zaman düşünmüyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Bizim açımızdan çok değerli bir maç. Hem derbi hem de puan tablosuna baktığımız zaman, iki ekibin de farklı hikayeleri var. Derbiler kolay olmaz ama iyi hazırlandık. 2 ağır maç oynadık derbiden önce ve kupa maçı. dışında tam kadroyuz.''

SON DAKİKA