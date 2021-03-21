Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe maçı öncesi Sergen Yalçın'dan açıklamalar!

Süper Lig'in 31. haftasında lider Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye sahip olan karşılaşmaya iki takımda 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Mücadele öncesi Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Oyuncularımız genelde pozitifler. Birbirlerini seviyorlar, diyalogları iyi. Biz rutin hazırlıklarımızı yaptık. Derbi maç ama diğer maçlara nasıl hazırlanıyorsak öyle hazırlandık. Bizim bir miktar avantajımız var ama bunu hiç bir zaman düşünmüyoruz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız."

"Bizim açımızdan çok değerli bir maç. Hem derbi hem de puan tablosuna baktığımız zaman, iki ekibin de farklı hikayeleri var. Derbiler kolay olmaz ama iyi hazırlandık. 2 ağır maç oynadık derbiden önce lig ve kupa maçı. Gökhan Töre dışında tam kadroyuz.''