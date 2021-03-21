Sergen Yalçın kararını verdi! İşte Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak derbi maçta bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin 30. haftasında Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Bugün de kazanarak şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürümek isteyen siyah-beyazlılar puan kaybı istemiyor. Kartal, derbiden galibiyetle ayrılması durumunda eksik maçına rağmen Galatasaray'la puan farkını 5'e, Fenerbahçe ile de 8'e yükseltecek.



BEŞİKTAŞ'IN FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Atiba, Josef, Larin, Ghezzal, Ljajic, Aboubakar.



İÇ SAHADA GEÇİLMİYOR

Beşiktaş, ligin istatistiklerinin bir çoğunda üstün durumunda. Bu istatistiklerden biri de iç sahada toplanan puanlar. Bu sezon içerde 14 maçta 3 kez puan kaybeden siyah-beyazlılar, 11 maçtan galip ayrıldı. Ligin ikinci haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Kartal, 4. haftada G.Birliği'ne 1-0, 22. haftada da Trabzon'a 2-1 yenildi. Vodafone Park'taki diğer 11 maçın tamamını kazanan Beşiktaş iç sahada 34 puan toplarken 32 gol atıp 8 gol yedi.



CENK FORMA BEKLİYOR

Gökhan Töre'nin derbide forma giymesi beklenmiyor. Adalesinde gerilme olduğu için bir süredir takımdan ayrı kalan oyuncuya teknik direktör Yalçın'ın görev vermeyeceği öğrenildi. Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle oynayamayan Cenk Tosun'un ise sakatlığı sona erdi. Milli futbolcunun kadroda olacağı ve görev verilmesi halinde forma giyeceği belirtildi.



4 OYUNCU SARI ALARMDA

Beşiktaş'ta müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, yarınki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 32. haftada oynanacak Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.



SERGEN'LE 2'DE 2

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, siyahbeyazlı takımın başında çıktığı 2 Fenerbahçe derbisini de kazandı. Geçtiğimiz sezon 19 Temmuz'da iç sahada oynanan mücadeleden Gökhan Gönül ve Vida'nın golleriyle 2-0 galip ayrılan Kartal, sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki maçı da 4-3 kazanıp tam 15 yıl sonra rakibini deplasmanda devirmişti.



MELER İLE ZORLANIYOR!

Beşiktaş derbinin hakemi Halil Umut Meler'le galibiyet ve yenilgi sayılarında neredeyse eşit. Siyah-beyazlılar, Meler'in yönettiği 14 maçın 6'sını kazanıp 4'ünü kaybetti, 4'ünde de berabere kaldı. Meler bu maçlarda Beşiktaş'a 4, rakiplerine 3 kırmızı çıkardı. Fenerbahçe'nin ise şimdiye dek 19 maçında düdük çaldı. Sarı-lacivertliler, 12 maçı galip bitirirken, 4 de mağlubiyet aldı.