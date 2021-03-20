Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

Son dakika spor haberi: - rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

'in 31. haftasında , sahasında ezeli rakibi 'yi konuk edecek. Siyah beyazlılar ile sarı lacivertliler arasındaki ezeli rekabette dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Sadece 1 kez... | Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:20 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 10:27
Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

ile yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 353. kez karşı karşıya gelecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

Vodafone Park'ta 19.00'da başlayacak derbi maçında sahaya çıkacak ile , tarihlerinde daha önce 352 kez karşılaştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te 'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

Geride kalan maçlarda 133, 126 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

Rekabette 'nin 488 golüne, 447 golle karşılık verdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

LİG MAÇLARI

ile , 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 129 kez karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

Ligde geride kalan müsabakalarda 47, 41 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

Her iki takımın lig maçlarındaki gol sayısı da sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada eşitlendi. İki ekip de birbirlerine 147 gol attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

SON MAÇ BEŞİKTAŞ'IN

ile rekabetindeki son maçı siyah-beyazlı ekip kazandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, 'yi 4-3 mağlup ederek 18 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle döndü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

Siyah-beyazlıların gollerini, Vincent Aboubakar (2), Necip Uysal ve Fabrice N'Sakala atarken, sarı-lacivertlilerin golleri Papiss Cisse ve Ozan Tufan (2)'dan gelmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş - Fenerbahçe rekabetinde dikkat çeken detay! Sadece 1 kere...

SADECE 1 KEZ...

'ın Vodafone Park Stadı'nda 'ye karşı üstünlüğü dikkatlerden kaçmadı. 2016 yılında açılan Vodafone Park Stadı'nda 5 Şubat 2017'de oynanan maçta sarı lacivertliler, siyah beyazlıları sadece 1 kez mağlup edebildi.

SON DAKİKA