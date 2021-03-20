Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Atiba 2 yıl aranın ardından Kanada Milli Takımı'na çağrıldı!

Son dakika spor haberi: Atiba 2 yıl aranın ardından 'na çağrıldı!

Son dakika haberleri... 'in 31. haftasında ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ın 38 yaşındaki kaptanı , 2 yıl aranın ardından milli takımına davet aldı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 09:33
Son dakika spor haberi: Atiba 2 yıl aranın ardından Kanada Milli Takımı'na çağrıldı!

'in 31. haftasında yarın 'yi sahasında konuk edecek olan 'ta, takım kaptanı 'a müjdeli haber geldi.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Atiba'nın 'ndan davet aldığı bildirildi. Aynı açıklamada, Atiba'nın vatandaşı 'in de Kanada Milli Takımı'nın kadrosuna dahil ediliği belirtildi.

Beşiktaş'ın milli takımlara gidecek yabancı oyuncuları şöyle:


Fabrice Nsakala – Demokratik Kongo Cumhuriyeti

– Kamerun
Atiba Hutchinson – Kanada
Cyle Larin – Kanada
(U-21)

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