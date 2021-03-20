Son dakika spor haberi: Atiba 2 yıl aranın ardından Kanada Milli Takımı'na çağrıldı!

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi sahasında konuk edecek olan Beşiktaş'ta, takım kaptanı Atiba Hutchinson'a müjdeli haber geldi.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Atiba'nın Kanada Milli Takımı'ndan davet aldığı bildirildi. Aynı açıklamada, Atiba'nın vatandaşı Cyle Larin'in de Kanada Milli Takımı'nın kadrosuna dahil ediliği belirtildi.
Beşiktaş'ın milli takımlara gidecek yabancı oyuncuları şöyle:
Domagoj Vida – Hırvatistan
Fabrice Nsakala – Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Rachid Ghezzal – Cezayir
Vincent Aboubakar – Kamerun
Atiba Hutchinson – Kanada
Cyle Larin – Kanada
Ajdin Hasic – Bosna Hersek (U-21)