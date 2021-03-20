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Son dakika BJK haberleri | derbide 2 isme güveniyor!

'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında 'yi konuk edecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör derbide 2 isme güveniyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:46
Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın derbide 2 isme güveniyor!

'nin santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü 'ın hedefinde Pelkas var. Deneyimli hoca, Pelkas'ı etkisiz kılarak, rakibin orta saha ile hücum bağlantısını koparmayı hedefliyor. Bu planda en önemli rol ise 'ya verildi. Teknik heyetin orta sahada hakimiyeti sağlamak için de 'dan beklentisi büyük. Rakibi bozma, top kazanma ve meşin yuvarlağı takımında tutarak oyunu rahatlatma açısından bu sezon çok iyi performanslar ortaya koyan Atiba, orta sahasını ilk karşılayacak isim olacak. Kanatlar da savunmada beklere biraz daha yakın oynayacak.

Beşİktaş'ta derbinin ilk 11'i büyük ölçüde şekillendi. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlıların kadrosunda 'nda ile oynanan maça göre 5 değişiklik olması bekleniyor. Ersin, N'Sakala, Atiba, ve 11'e dönerken , , , Oğuzhan ve N'Koudou kulübeye geçecek. Beşiktaş'ın hücum dörtlüsü ise kanatlarda ve Larin, forvet arkasında Ljajic, ileri uçta ise 'dan oluşacak.

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