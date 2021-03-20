Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın derbide 2 isme güveniyor!

Fenerbahçe'nin santrfor bölgesinde yaşadığı sıkıntıyı iyi değerlendirmek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın hedefinde Pelkas var. Deneyimli hoca, Pelkas'ı etkisiz kılarak, rakibin orta saha ile hücum bağlantısını koparmayı hedefliyor. Bu planda en önemli rol ise Josef de Souza'ya verildi. Teknik heyetin orta sahada hakimiyeti sağlamak için de Atiba Hutchinson'dan beklentisi büyük. Rakibi bozma, top kazanma ve meşin yuvarlağı takımında tutarak oyunu rahatlatma açısından bu sezon çok iyi performanslar ortaya koyan Atiba, F.Bahçe orta sahasını ilk karşılayacak isim olacak. Kanatlar da savunmada beklere biraz daha yakın oynayacak.

Beşİktaş'ta derbinin ilk 11'i büyük ölçüde şekillendi. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlıların kadrosunda Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan maça göre 5 değişiklik olması bekleniyor. Ersin, N'Sakala, Atiba, Ljajic ve Larin 11'e dönerken Utku, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan ve N'Koudou kulübeye geçecek. Beşiktaş'ın hücum dörtlüsü ise kanatlarda Ghezzal ve Larin, forvet arkasında Ljajic, ileri uçta ise Aboubakar'dan oluşacak.