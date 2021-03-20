Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Beşiktaş , Fenerbahçe karşısında kazanırsa bir maç eksiğine rağmen şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Özellikle sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken siyah beyazlıların derbideki en büyük silahı ise Aboubakar olarak göze çarpıyor.

SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞTÜ!

Türkiye'nin haberine göre Kamerunlu yıldız, Başakşehir'le oynanan son kupa maçında dizine aldığı darbe sebebiyle oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerde ciddi bir duruma rastlanmadı ancak teknik direktör Sergen Yalçın yine de oyuncusuna nasıl hissettiğini sordu.