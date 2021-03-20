Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında kazanırsa bir maç eksiğine rağmen şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında kazanırsa bir maç eksiğine rağmen şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak.
Özellikle sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken siyah beyazlıların derbideki en büyük silahı ise Aboubakar olarak göze çarpıyor.
SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞTÜ!
Türkiye'nin haberine göre Kamerunlu yıldız, Başakşehir'le oynanan son kupa maçında dizine aldığı darbe sebebiyle oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerde ciddi bir duruma rastlanmadı ancak teknik direktör Sergen Yalçın yine de oyuncusuna nasıl hissettiğini sordu.
ABOUBAKAR YÜZDE YÜZ HAZIR!
Yüzde 100 hazır olduğunu söyleyen 28 yaşındaki golcü, "Hiçbir sıkıntım yok, yüreğimle oynayacağım. Hem fiziki hem de psikolojik olarak takım arkadaşlarımla birlikte mücadele etmeye hazırım" cevabını verdi.
Kadıköy'de 4-3 kazanılan Fenerbahçe maçında iki defa ağları sarsan Kamerunlu yıldızın, derbi için sabırsızlandığı ve idmanlardaki hırsıyla takıma büyük enerji verdiği aktarıldı.
Oyuncusunun durumundan çok memnun olan Yalçın, Aboubakar'ı ilk on birde sahaya sürecek.