Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Son dakika haberi: Aboubakar'dan derbisi mesajı! 'la görüştü ve...

'in 31. haftası dev derbiye sahne olacak. ile , 'ta kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlı takımda son durumu merak edilen , teknik direktör 'la bir görüşme gerçekleştirdi ve derbi mesajı verdi. İşte görüşmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 19:22 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 19:22
Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

, karşısında kazanırsa bir maç eksiğine rağmen şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Özellikle sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken siyah beyazlıların derbideki en büyük silahı ise Aboubakar olarak göze çarpıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

SERGEN YALÇIN'LA GÖRÜŞTÜ!
Türkiye'nin haberine göre Kamerunlu yıldız, Başakşehir'le oynanan son kupa maçında dizine aldığı darbe sebebiyle oyuna devam edememişti. Yapılan kontrollerde ciddi bir duruma rastlanmadı ancak teknik direktör yine de oyuncusuna nasıl hissettiğini sordu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

ABOUBAKAR YÜZDE YÜZ HAZIR!
Yüzde 100 hazır olduğunu söyleyen 28 yaşındaki golcü, "Hiçbir sıkıntım yok, yüreğimle oynayacağım. Hem fiziki hem de psikolojik olarak takım arkadaşlarımla birlikte mücadele etmeye hazırım" cevabını verdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Kadıköy'de 4-3 kazanılan maçında iki defa ağları sarsan Kamerunlu yıldızın, derbi için sabırsızlandığı ve idmanlardaki hırsıyla takıma büyük enerji verdiği aktarıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar'dan Fenerbahçe derbisi mesajı! Sergen Yalçın'la görüştü ve...

Oyuncusunun durumundan çok memnun olan Yalçın, Aboubakar'ı ilk on birde sahaya sürecek.

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