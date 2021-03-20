İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

Süper Lig'de herkes nefesini tuttu, yarın Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiyi bekliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan kritik maç öncesinde iki takımı masaya yatırdık. Haftaya lider giren Kartal form, moral ve istatistik olarak rakibinin oldukça önünde.

ÜMRANİYE'DE KOLEJ HAVASI

Üst üste çok önemli maçlar kazanan Siyah-Beyazlılar'da müthiş bir hava hakim. Takımda tam bir kolej ortamı var. Fener ise gergin ve moralsiz. Özellikle Erol Bulut diken üstünde.