Haberler Beşiktaş İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

İşte - derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

Son 6 maçını kazanan Siyah-Beyazlılar hem form hem de moral motivasyon olarak sezonun zirvesinde. Son 7 maçta 3 kez kazanabilen 'de ise gergin bir hava var. savunma ve hücumdaki birçok istatistikte de önde. Otoritelere göre Kanarya'nın mutlaka geçmiş performanslarının üstüne çıkması gerekiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 23:54
İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

Süper Lig'de herkes nefesini tuttu, yarın Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiyi bekliyor. ile 'yi karşı karşıya getirecek olan kritik maç öncesinde iki takımı masaya yatırdık. Haftaya lider giren Kartal form, moral ve istatistik olarak rakibinin oldukça önünde.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

ÜMRANİYE'DE KOLEJ HAVASI
Üst üste çok önemli maçlar kazanan Siyah-Beyazlılar'da müthiş bir hava hakim. Takımda tam bir kolej ortamı var. Fener ise gergin ve moralsiz. Özellikle Erol Bulut diken üstünde.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

BİREYSEL FORM OLARAK DA ÇOK İYİ
son 6 maçını kazanarak derbiye çıkacak. ise son 7 haftada 3 galibiyet çıkarabildi. Bireysel form olarak da Siyah-Beyazlılar rakibinden çok daha iyi durumda.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA
Takvim'in haberine göre maç başına 2.2 gol atan Kartal ligin en iyisi. Fener'de bu oran 1.8. maç başına 549 pas yaparken, Kanarya'nın ortalaması 451. Savunma istatistiklerinde da Kartal önde.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

Ligde 14 gol atıp 4 de asist yapan Cyle Larin dev derbide 'ın kilit isimlerinden birisi olacak.

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin şifreleri! İstatistiklerde önde olan taraf...

5 gol ve 7 asistle 12 gole direkt katkı yapan Pelkas, Fener'in en istikrarlı ismi durumunda.

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