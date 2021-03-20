Haberler Beşiktaş Ersin Destanoğlu'na Marsilya kancası! Bonservisi...

'na kancası! Bonservisi...

Son dakika haberi... 23 maçın 10’unda kalesini gole kapatan performansıyla alkış aldı. Beşiktaş’ın genç kalecisi için Lyon’un ardından da devreye girdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 22:13 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 07:11
Ersin Destanoğlu'na Marsilya kancası! Bonservisi...

'ta bu sezon sergilediği performansla Avrupa'da, Lyon başta olmak üzere birçok takımın radarına giren için yeni bir iddia daha gündeme geldi; ... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sürekli temasta olduğu Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Ersin için temaslarda bulunduğu ve yeni sezonda listesinin ilk sıralarında olduğu belirtildi. Fransız kaynaklı habere göre; yaz transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanan Marsilya'da kaleci Mandanda'nın yerinin Ersin'e devredilmek istendiği belirtildi. 20 yaşındaki file bekçisi Ersin, görev yaptığı 23 lig maçının 10'unda kalesini gole kapattı. Yüzde 67'lik kurtarış yüzdesine sahip olan Ersin, oynadığı maç sayısına oranla bu alanda ligin en iyisi konumunda.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO
Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu bırakmak istemiyor. Ancak sezon sonunda şampiyonluğun gelmesi durumunda şu andaki piyasa değeri 3 milyon euro dolaylarında olan Ersin'i 10 milyon euro'luk bir teklif alınması halinde satmayı hedefliyor. Ersin ile beraber Utku'ya da güvenen siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda kulübe gelecek olan tekliflere göre son kararını verecek.

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