Ersin Destanoğlu'na Marsilya kancası! Bonservisi...

Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla Avrupa'da, Lyon başta olmak üzere birçok takımın radarına giren Ersin Destanoğlu için yeni bir iddia daha gündeme geldi; Marsilya... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sürekli temasta olduğu Marsilya Başkanı Pablo Longoria'nın Ersin için temaslarda bulunduğu ve yeni sezonda transfer listesinin ilk sıralarında olduğu belirtildi. Fransız kaynaklı habere göre; yaz transfer dönemini hareketli geçirmeye hazırlanan Marsilya'da kaleci Mandanda'nın yerinin Ersin'e devredilmek istendiği belirtildi. 20 yaşındaki file bekçisi Ersin, görev yaptığı 23 lig maçının 10'unda kalesini gole kapattı. Yüzde 67'lik kurtarış yüzdesine sahip olan Ersin, oynadığı maç sayısına oranla bu alanda ligin en iyisi konumunda.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, genç file bekçisi Ersin Destanoğlu'nu bırakmak istemiyor. Ancak sezon sonunda şampiyonluğun gelmesi durumunda şu andaki piyasa değeri 3 milyon euro dolaylarında olan Ersin'i 10 milyon euro'luk bir teklif alınması halinde satmayı hedefliyor. Ersin ile beraber Utku'ya da güvenen siyah-beyazlı yönetim, sezon sonunda kulübe gelecek olan tekliflere göre son kararını verecek.