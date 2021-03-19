İşte Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçı planı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın pazar günü oynanacak F.Bahçe derbisindeki taktik planı hazır. Rakip hoca Erol Bulut'un bu maçta kendisini kanıtlamak için her türlü riski alacağını ve sürprizler yapmayı planladığını hesap eden Yalçın, Bulut'un tüm bu hamlelerine karşılık nasıl bir strateji izleyeceğini de belirledi.



İşte Yalçın'ın derbideki planı:

Stoperlere baskı yapılmayacak. Top kullanmaları ve oyunu geriden başlatmalarına izin verilecek.

Kanat oyuncularının sıfıra inmeleri engellenecek. Tehlikeli yerlerde kesinlikle faul yapılmayacak.

Gustavo geriye itilecek. Ön tarafa yardım getirmesi engellenecek, ileri uçla bağlantısı koparılacak.

Takım boyu uzun tutulacak. Paslaşmalar öncelikle üçüncü bölgeye yığılacak.

Pelkas kanada sürülecek, 10 numaraya getirilemeyecek. Yüzü kaleye döndürülmeyecek.

Valencia kenarlardan ceza sahasına sokulmayacak, bu bölgede top alması engellenecek.

İLKLERİN PEŞİNDE!

Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı. Sergen Yalçın eğer Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah-beyazlı takımda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak.