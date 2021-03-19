Haberler Beşiktaş İşte Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçı planı

İşte 'ın maçı planı

Derbiyi kazanarak ’yi yarıştan uzaklaştırmayı hedefleyen , Bulut’un yapabileceği ‘sürprizlere’ karşı ‘tuzaklar’ kurup 3 puan almak peşinde.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 23:46 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 06:50
İşte Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe maçı planı

Teknik Direktörü 'ın pazar günü oynanacak derbisindeki taktik planı hazır. Rakip hoca 'un bu maçta kendisini kanıtlamak için her türlü riski alacağını ve sürprizler yapmayı planladığını hesap eden Yalçın, Bulut'un tüm bu hamlelerine karşılık nasıl bir strateji izleyeceğini de belirledi.

İşte Yalçın'ın derbideki planı:
Stoperlere baskı yapılmayacak. Top kullanmaları ve oyunu geriden başlatmalarına izin verilecek.
Kanat oyuncularının sıfıra inmeleri engellenecek. Tehlikeli yerlerde kesinlikle faul yapılmayacak.
geriye itilecek. Ön tarafa yardım getirmesi engellenecek, ileri uçla bağlantısı koparılacak.
Takım boyu uzun tutulacak. Paslaşmalar öncelikle üçüncü bölgeye yığılacak.
kanada sürülecek, 10 numaraya getirilemeyecek. Yüzü kaleye döndürülmeyecek.
kenarlardan ceza sahasına sokulmayacak, bu bölgede top alması engellenecek.

İLKLERİN PEŞİNDE!
Beşiktaş'ın altyapısında yetişen, 100. yıl şampiyonluğunun baş mimarlarından olan Sergen Yalçın tüm hesaplarını şampiyonluk üzerine yaptı. Sergen Yalçın eğer Beşiktaş ile şampiyonluğa ulaşırsa siyah-beyazlı takımda hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olacak.

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