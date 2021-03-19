Dolmabahçe'de devlerin dansı!

Şampiyonluk yarışını çok yakından etkileyecek Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. İki dev de mutlak üç puan istiyor. Teknik direktörler Sergen Yalçın ve Erol Bulut imha planlarını hazırladı.

Lider Beşiktaş zirveyi bırakmamaya kesin kararlı, Erol Bulut ise kader sınavına çıkacak. Bir tarafta evinde affetmeyen Beşiktaş, diğer tarafta deplasman canavarı Fenerbahçe var.



BEŞİKTAŞ CEPHESİ

34 Kendi evinde en çok puan toplayan takım

62Ligin en çok gol atan takımı konumunda

20En fazla oyuncusu gol atan takım

56.7 Ligin en çok pas yapan takımı

468En çok maç başı başarılı pas yapmayı başaran takım



FENERBAHÇE CEPHESİ

30Beşiktaş ile birlikte Süper Lig'de dış sahada en çok atan takım

35 Deplasmanda en çok puan toplayan takım

7Fenerbahçe dış sahada 7 maçtır boyun eğmiyor. Puan ortalaması da 2.5

1Kadro derinliği ezeli rakibine göre daha iyi



