Aboubakarlı mesaj!

Beşiktaş'ta gözler hafta sonundaki Fenerbahçe derbisine çevrilirken, siyah beyazlı kulüpten ilginç bir paylaşım geldi. Beşiktaş kulübü dünkü antrenmanın ardından Vincent Aboubakar paylaşımında bulunarak taraftarına Kamerunlu golcünün derbiye hazır olduğu mesajını verdi. 29 yaşındaki forvet, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan yarı final mücadelesinde dizinde ağrı hissetmiş, Fenerbahçe derbisi düşünülerek riske edilmemiş ve kendi isteğiyle ikinci yarıda forma giymemişti.



ETKİN ROLÜ VAR

Kamerun'daki birçok internet sitesi Aboubakar'ın Beşiktaş'a olan katkısını haberleştirdi. Actucameroon, "Aboubakar belirleyici bir oyuncu. Sadece gol atmak değil, saha içinde de etkin bir rolü var" yorumunu yaptı.