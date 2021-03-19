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Aboubakarlı mesaj!

kulübü, siyah-beyazlıların derbideki en önemli gol silahı olan ’ın sevinç resmini paylaşarak rakibine mesaj verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 23:52 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 07:04
Aboubakarlı mesaj!
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'ta gözler hafta sonundaki Fenerbahçe derbisine çevrilirken, siyah beyazlı kulüpten ilginç bir paylaşım geldi. Beşiktaş kulübü dünkü antrenmanın ardından Vincent paylaşımında bulunarak taraftarına Kamerunlu golcünün derbiye hazır olduğu mesajını verdi. 29 yaşındaki forvet, 'nda ile oynanan yarı final mücadelesinde dizinde ağrı hissetmiş, Fenerbahçe derbisi düşünülerek riske edilmemiş ve kendi isteğiyle ikinci yarıda forma giymemişti.

ETKİN ROLÜ VAR
'daki birçok internet sitesi Aboubakar'ın Beşiktaş'a olan katkısını haberleştirdi. Actucameroon, "Aboubakar belirleyici bir oyuncu. Sadece gol atmak değil, saha içinde de etkin bir rolü var" yorumunu yaptı.

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