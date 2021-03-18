Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Lyon Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu'nu derbide izleyecek!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaşlı kaleci 'nu derbide izleyecek!

'ın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan kaleci ile ekibi 'un ciddi şekilde ilgilendiği ortaya çıktı. Pazar günü ile oynanacak dev derbiye gözlemci gönderecek olan devinin, 20 yaşındaki genç file bekçisi için sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 23:01 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 01:15
Son dakika spor haberleri: Lyon Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu'nu derbide izleyecek!

'ın genç yıldızı pazar günü yakından takip edilecek. 'nin önemli kulüplerinden 'un scoutlarının 'ta oynanacak karşılaşmayı tribünden izleyeceği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; sezon başından beri 20 yaşındaki kaleciyi takibe alan Lyon'da scoutların yönetime yeni bir rapor daha sunacağı öğrenildi. ekibinin başarılı kaleciyi sezon sonunda renklerine bağlamakta kararlı olduğu biliniyor. Lyon'un sezon biter bitmez Siyah- Beyazlı yönetimin kapısını çalacağı ve geri çevrilmeyecek bir teklif yapacağı iddia edildi.

2018 yılından beri görev yapan Ersin Destanoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Genç eldiven etkili performansıyla kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

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