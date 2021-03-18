Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

Derbi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılarda forma giydiği 10 sezonda iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan İbrahim Üzülmez, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sorularımızı yanıtladı. Camia içinde şampiyonluk havası olduğunun altını çizen İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçının kazanılması durumunda Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının %70'lere çıkacağını vurgularken ayrıca Fenerbahçe'de olası bir mağlubiyet sonucu hoca değişiminin yanı sıra kadro dışı kararlarının da olabileceğini düşündüğünü söyledi.
Kariyeriniz boyunca Türk futbolunun en başarılı sol bekleri arasında yer aldınız. Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk yaşadınız. Efsane 100. yıl şampiyonluğunda Sergen Yalçın da takım arkadaşınızdı. Bir de Mustafa Denizli döneminde şampiyonluk mutluluğunu yaşadınız. Sergen Yalçın, sezon başında çok şans verilmeyen Beşiktaş'ı bir numaralı şampiyonluk adayı yaptı. Sergen Hoca ve Beşiktaş'ın gidişatı hakkında neler söylersiniz?
'SEZON BAŞINDA SERGEN YALÇIN İLE KONUŞTUĞUMDA...'
Beşiktaş sezon başı bocalama dönemi geçirdi. Sergen Yalçın tabi ki camia için büyük şans... Başarılı olmak için çok çaba harcayan birisi. Kendisi ile zaman zaman görüşme fırsatı buluyoruz hiçbir inancını kaybetmedi. Nitekim Süper Lig'in en iyi futbol oynayan takımı da Beşiktaş. Beşiktaş maçlarında şunu görüyoruz öne geçmesi, geriye düşmesi önemli değil her zaman savaşan bir takım var. Taraflı tarafsız herkes de övgüyle bahsediyor.
Fenerbahçe 6 sezondur şampiyon olamıyor. Beşiktaş'a mağlup olunursa bu sene de şampiyonluk şansı kalmayacak. Fenerbahçe'nin bu durumu Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyette baskı yaratır mı?
'SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPACAK!'
Sergen Hoca'nın, Murat Hoca'nın dokunuşları çok önemli. Sergen Hoca çok karakterli birisi. Kendisiyle sezon başında da görüştük asla inancını kaybetmedi. Ghezzal, Aboubakar, Rosier ve özellikle Josef'in katkısı çok büyük. Sergen Yalçın'ın da kendi futbol karakterini takıma hissettirmesi sonucu ortaya harika bir takım çıktı. Sergen Hoca bu işi sonuna kadar taşıyacak, kendisi camia için bir şans. Beşiktaş'ı şampiyon yapacağına inanıyorum.