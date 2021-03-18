Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

Sizce Fenerbahçe - Beşiktaş maçında nasıl bir oyun olur? Beşiktaş'ın baskılı oyununu biliyoruz ama bu maç Fenerbahçe için de çok kritik. Sizce Sergen Yalçın bir puan odaklı bir oyun planı mı çizer yoksa yine kazanmaya mı oynar?

Sergen Yalçın'ın herhangi bir maça bir puan için çıkacağını düşünmüyorum. Sergen Hoca, her maça kazanmak için çıkar. Evet temkinli olacaktır çünkü 120 dakikalık Başakşehir maçı oynandı. Fiziksel sıkıntılar söz konusu olabilir ama Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısında sahaya bir puan için çıkacağını düşünmüyorum.