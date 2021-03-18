Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

Son dakika spor haberi: efsanelerinden 'den 'ya büyük övgü!

Son dakika haberi: Kariyerinde onlarca kez - Beşiktaş derbilerinde sahaya çıkmış siyah beyazlıların kaptanlığını yapmış , zorlu karşılaşma öncesi flaş açıklamalarda bulundu. ve ile ilgili de konuşan tecrübeli isim derbi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 17:33
Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

Derbi öncesi son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılarda forma giydiği 10 sezonda iki kez şampiyonluk sevinci yaşayan , - derbisi öncesi sorularımızı yanıtladı. Camia içinde şampiyonluk havası olduğunun altını çizen İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe maçının kazanılması durumunda Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının %70'lere çıkacağını vurgularken ayrıca Fenerbahçe'de olası bir mağlubiyet sonucu hoca değişiminin yanı sıra kadro dışı kararlarının da olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Kariyeriniz boyunca Türk futbolunun en başarılı sol bekleri arasında yer aldınız. Beşiktaş ile 2 kez şampiyonluk yaşadınız. Efsane 100. yıl şampiyonluğunda Sergen Yalçın da takım arkadaşınızdı. Bir de Mustafa Denizli döneminde şampiyonluk mutluluğunu yaşadınız. Sergen Yalçın, sezon başında çok şans verilmeyen Beşiktaş'ı bir numaralı şampiyonluk adayı yaptı. Sergen Hoca ve Beşiktaş'ın gidişatı hakkında neler söylersiniz?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

'SEZON BAŞINDA SERGEN YALÇIN İLE KONUŞTUĞUMDA...'

sezon başı bocalama dönemi geçirdi. tabi ki camia için büyük şans... Başarılı olmak için çok çaba harcayan birisi. Kendisi ile zaman zaman görüşme fırsatı buluyoruz hiçbir inancını kaybetmedi. Nitekim 'in en iyi futbol oynayan takımı da Beşiktaş. Beşiktaş maçlarında şunu görüyoruz öne geçmesi, geriye düşmesi önemli değil her zaman savaşan bir takım var. Taraflı tarafsız herkes de övgüyle bahsediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

Fenerbahçe 6 sezondur şampiyon olamıyor. Beşiktaş'a mağlup olunursa bu sene de şampiyonluk şansı kalmayacak. Fenerbahçe'nin bu durumu Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyette baskı yaratır mı?

'SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'I ŞAMPİYON YAPACAK!'

'nın, Murat Hoca'nın dokunuşları çok önemli. Sergen Hoca çok karakterli birisi. Kendisiyle sezon başında da görüştük asla inancını kaybetmedi. Ghezzal, Aboubakar, Rosier ve özellikle Josef'in katkısı çok büyük. 'ın da kendi futbol karakterini takıma hissettirmesi sonucu ortaya harika bir takım çıktı. Sergen Hoca bu işi sonuna kadar taşıyacak, kendisi camia için bir şans. 'ı şampiyon yapacağına inanıyorum.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

Sizce Fenerbahçe - Beşiktaş maçında nasıl bir oyun olur? Beşiktaş'ın baskılı oyununu biliyoruz ama bu maç Fenerbahçe için de çok kritik. Sizce Sergen Yalçın bir puan odaklı bir oyun planı mı çizer yoksa yine kazanmaya mı oynar?

'ın herhangi bir maça bir puan için çıkacağını düşünmüyorum. , her maça kazanmak için çıkar. Evet temkinli olacaktır çünkü 120 dakikalık Başakşehir maçı oynandı. Fiziksel sıkıntılar söz konusu olabilir ama 'ın karşısında sahaya bir puan için çıkacağını düşünmüyorum.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

'10 KİŞİ KALDIĞI ZAMAN BİLE KAZANMAK İÇİN OYNUYOR'

kazanmak için sahaya çıkarsa maçı kazanır. Konyaspor karşısında 10 kişi kalmasına rağmen saha içinde hiçbir zamam beraberliğe razı olan bir görüntü çizmedi. Galibiyet için oynadılar ve 10 kişi golü bulup kazandılar. Ligin ilk yarısındaki maçı da aynı şekilde...

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında galip gelirse şampiyonluk şansının yüzde 70'lere yükseleceğine inanıyorum.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

"FENERBAHÇE KAYBEDERSE KADRO DIŞI KARARLARI OLABİLİR!"

için bu maç artık ya tamam ya da devam maçı! Fenerbahçe kazanırsa bundan sonraki haftalar için şansını devam ettirecek ama eğer kaybederse Fenerbahçe'de kaos söz konusu olacak. Erol Bulut'un işi de hiç kolay değil. maçından mağlubiyetle ayrılırlarsa önümüzdeki sezonun planları yapılır. Bazı oyuncularla yolların ayrılabileceğini düşünüyorum, sürpriz kadro dışı kararları da olabilir.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

Mustafa Denizli döneminde 3-0 kazanılan Fenerbahçe maçında harika bir oyun ortaya koyup Fink'in golünde çok güzel bir asist yapmıştınız. Yine Mustafa Hoca döneminde Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'nda da mağlup edip iki kupayı kazanmıştınız. Unutamadığınız bir Fenerbahçe derbisi anınız var mı?

Derbiler bir futbolcu için en keyifli maçlardır. Ben de derbilerde kaptan olarak çok sahaya çıkma fırsatı buldum. Her futbolcu da bu maçlarda görev almak ister. 'ta çok güzel günlerimiz geçti. Bizim için çok önemli olan bir sezonda İnönü'de 'yi 3-0 yenmiştik. Ben de o maçta iki asist yapmıştım. Kariyerimde çok tercih etmedim ama o maçta kırmızı krampon giymiştim kırmızı kramponlar uğurlu geldi bana.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

İlk golde Fink'e sağ ayağımla bir asist yaptım, Mehmet Topuz'a bir çalım atmıştım. Son golde de soldan topu getirip Uğur İnceman'a şık bir asist yapmıştım. En unutamadığım maçı olarak bu maçı söyleyebilirim.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

'MUSTAFA DENİZLİ 6 YABANCI OYNATINCA...'

2000'deki - maçı da benim ilk derbimdi. O maçta da çok iyi oynamıştım, maçın adamı seçildim fakat bir yabancı fazla oynatınca o maç günlerce konuşuldu. Bizim iyi oyun da biraz çöpe gitti. Fenerbahçe ile keyifli maçlarımız oldu. İzmir'deki Türkiye Kupası finali de çok özeldi. Mustafa Denizli yönetiminde Türkiye Kupası'nı 4-2'lik sonuçla kazanmıştık daha sonra da ligi de kazanarak ikide iki yaptık.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

'DERBİDE KİLİT ROL ORTA SAHALAR OLACAK!'

'ın orta sahası 'ye göre daha iyi durumda. Fenerbahçe, rakip kaleye yalnızca Pelkas ve biraz Osayi Samuel ile gidebiliyor. Beşiktaş'ta ise kanat bekleri ve özellikle Rosier çok etkin. Josef de Beşiktaş için çok önemli. Kritik anlarda sahneye çıkıyor. Başakşehir ve Galatasaray maçlarında attığı goller çok ekstraydı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş efsanelerinden İbrahim Üzülmez'den Josef de Souza'ya büyük övgü!

'BİR NUMARAM JOSEF DE SOUZA!'

Hem Aboubakar hem Larin hem Rosier hem de Ghezzal'ın bu iyi oyunda payı çok büyük ama benim bir numaram ... Her maçta takım arkadaşlarının boşluğunu dolduruyor, sahanın her yerinde. Kritik maçlarda da attığı gollerle dikkat çekiyor. 'ın oyununu üst seviyeye taşıyor. (Sabah)

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