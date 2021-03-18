Bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir'i normal süresi 2-2 biten maçta 3-2 mağlup ederek finale çıkmayı başardı.Siyah- beyazlı ekip böylece, resmi maçlardaki yenilmezlik serisini de 9 maça yükseltmiş oldu. Son mağlubiyetini lig maçında Trabzonspor'a karşı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş, bu karşılaşmanın ardından ligde 7, kupada ise 2 maçta yenilgi yüzü görmedi.

DEPLASMANDA YENDİ

Bu arada siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 31. haftasında F.Bahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi moral buldu. Sezonun ilk yarısındaki maçta rakibini deplasmanda 4-3 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, pazar günü de kazanarak serisini devam ettirmek istiyor. Öte yandan Beşiktaş önceki akşam aldığı galibiyetle 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. Siyah-beyazlılar kupada son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynamış ve kupayı müzesine götürmüştü. Kartal, 15 kez final oynadığı kupayı 9 kez kazanma başarısını göstermişti.

İSTATİSTİKLER KARTAL DİYOR

Pazar günü Beşiktaş şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmak, Fenerbahçe ise umutlarına tutunmak için Vodafone Park'a çıkacak. Maç öncesinde iki takımın istatistiklerine bakıldığında siyah-beyazlı ev sahibi takımın pek çok alanda ezeli rakibine üstünlüğü dikkat çekiyor.

KİLİDİ KİM ÇÖZECEK?

Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanacak derbinin kilidini alan kullanımları, hücuma geçişler ve kaleye şutların kalitesi çözecek. İki takımda neredeyse birbirine yakın mesafelerde rakiplerini karşılıyor, ancak Beşiktaş hem hücuma pasla, hem de top sürerek çıkışlarda F.Bahçe'ye göre daha üstün. Ceza alanına F.Bahçe daha başarılı giriyor, ancak Beşiktaş'ın pasla giriş yüzdesi daha iyi. F.Bahçe daha isabetli şut atıyor, ama Beşiktaş neredeyse %3 oranında ceza sahasından daha fazla şut kullanıyor.

GOLLERDE BEŞİKTAŞ 9 FARK ATTI

Hafta sonundaki dev derbi öncesinde iki tarafın gol istatistiklerinde dikkat çekici rakamlar ön plana çıkıyor. Beşiktaş bir maçı eksik olmasına rağmen ezeli rakibinden 9 gol daha fazla attı. İki takım arasındaki en bariz fark ise açık oyunda atılan gollerde. Siyah-beyazlılar, F.Bahçe'den tam 15 tane daha fazla akan oyunda gol buldu. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibinden fazlası ise duran toplarda. F.Bahçe, 5 tane daha fazla duran top golü buldu.