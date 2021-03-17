Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika spor haberleri: 'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

Son dakika haberleri... 'de liderlik koltuğunda oturan ve 'nda da adını finale yazdıran Beşiktaş'ta tüm gözler teknik direktör 'a çevrildi. Başkan 'nin, yeni sözleşme konusunda Sergen Yalçın'a derbisinin ardından teklifte bulunacağı öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'a sunacağı yeni sözleşmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 18:14
Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

'de liderliğe taşıyarak sezon başındaki beklentilerin üzerine çıkan teknik direktör , 'nda da takımını finale çıkararak daha şimdiden büyük bir başarı elde etti.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

Tüm bu başarılı sonuçların ardından 'ın yeni sözleşme konusu, 'taki bir numaralı gündem haline geldi.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

Kamuoyunun gündeminden düşmeyen bu konuyla ilgili siyah-beyazlı yönetimin harekete geçmeye hazırlandığı ve Başkan 'nin deneyimli teknik adamla bizzat görüşüp yeni teklifi sunacağı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

'un haberine göre Başkan , derbisinden sonra verilecek milli maç arasında Yalçın ile el sıkışmak için harekete geçecek.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

Yeni sözleşme için yöneticilerden da geride bıraktığımız günlerde ilk işareti verirken, taraflar arasında hiçbir sıkıntı bulunmadığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

1.5 YIL İÇİN 9 MİLYON ALIYOR
Yalçın, her ne kadar ilk günden bu yana kendisi için sözleşmenin önemli olmadığını söylese de siyah-beyazlı yönetim, büyük bir özveriyle çalışan hocasına kulübün içinde bulunduğu mali duruma rağmen iyi şartlar içeren bir sözleşme sunmak istiyor.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

Yani; iyileştirilmiş bir mukavele için çalışılıyor. Yalçın, geçen yılın Şubat ayında toplam 9 milyon lira karşılığında 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

, şampiyon olup 'ne gidebilirse, her iki taraf için de bu çok olumlu yansıyacak. Kulübün mali açıdan eli rahatlayacak, Yalçın da futbolun en büyük vitrinine çıkma şansı elde edecek.

Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

3 YILI OPSİYONLU 4 YILLIK SÖZLEŞME!
Mevcut yönetimin görev süresi gelecek sezon sonu bitecek. , bu nedenle opsiyonlu bir sözleşme planlıyor. Çünkü başkan, bir sonraki döneme dair başka bir yönetimin gelme ihtimalini de gözeterek, bağlayıcı davranmak istemiyor.

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