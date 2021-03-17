Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

Yani; iyileştirilmiş bir mukavele için çalışılıyor. Yalçın, geçen yılın Şubat ayında toplam 9 milyon lira karşılığında 1.5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Beşiktaş, şampiyon olup UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidebilirse, her iki taraf için de bu çok olumlu yansıyacak. Kulübün mali açıdan eli rahatlayacak, Yalçın da futbolun en büyük vitrinine çıkma şansı elde edecek.