Son dakika spor haberleri: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta kalıyor! İşte sözleşme detayları

Beşiktaş'ı Spor Toto Süper Lig'de liderliğe taşıyarak sezon başındaki beklentilerin üzerine çıkan teknik direktör Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımını finale çıkararak daha şimdiden büyük bir başarı elde etti.
Tüm bu başarılı sonuçların ardından Sergen Yalçın'ın yeni sözleşme konusu, Beşiktaş'taki bir numaralı gündem haline geldi.
Kamuoyunun gündeminden düşmeyen bu konuyla ilgili siyah-beyazlı yönetimin harekete geçmeye hazırlandığı ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin deneyimli teknik adamla bizzat görüşüp yeni teklifi sunacağı öğrenildi.