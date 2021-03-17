Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

Ama Sergen Yalçın orta sahada yine değişikliğe gitmeyince fark bire indi. Sonra da daha önce yapması gereken Oğuzhan-Atiba değişikliğine gitti. Bu defa da aksayan Rıdvan'ı çıkarmalıydı. Onu da yapmayınca skora denge geldi ve maç uzatmaya gitti.