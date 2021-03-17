Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

ÖMER ÜRÜNDÜL - HATALAR OYUNU
İki teknik direktör de kısıtlı rotasyonlarını orta sahaya kullanmışlar. Beşiktaş'ta Josef'in yanında üst düzey maç eksiği olan Oğuzhan ve Dorukhan, Başakşehir'de de aynı şekilde Tolga ile birlikte Berkay ve Youssouf'lu, birbirlerini hiç tanımayan, birlikte oynamamış üç orta saha...
Beşiktaş 10'uncu dakikadan sonra kontrolü ele aldı. Önce Welinton'un ağlara giden güzel kafa vuruşu ofsayta takıldı. Sonra Oğuzhan'ın hazırladığı pozisyonda Aboubakar alışılmış kaliteli vuruşlarından biriyle takımına skor avantajını getirdi. Kısa süre içinde de Vida farkı ikiye çıkardı.
35'inci dakikadan sonra Beşiktaş 2-0'ın da avantajıyla derbiyi düşünerek oyunu rölantiye aldı. Devrenin son anında Başakşehir girdiği ilk net pozisyonu Youssouf ile değerlendiremedi. Bu Sergen Yalçın'a ilk mesajdı. İkinci yarının hemen başında da Demba Ba'nın gollük vuruşunu Utku çok iyi çıkardı. Bu da ikinci mesajdı...