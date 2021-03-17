Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

Son dakika spor haberi: Usta yazardan - maçı yorumu! ()

Son dakika haberleri... 'de yoluna emin adımlarla devam eden Beşiktaş, 'nda da yarı finalde karşılaştığı rakibi Medipol 'i 3-2 yenerek ilk finalist oldu. yazarı de mücadeleyi değerlendirirken, 'la ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. İşte o yazı... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 09:05
Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

ÖMER ÜRÜNDÜL - HATALAR OYUNU

İki teknik direktör de kısıtlı rotasyonlarını orta sahaya kullanmışlar. 'ta Josef'in yanında üst düzey maç eksiği olan Oğuzhan ve Dorukhan, 'de de aynı şekilde Tolga ile birlikte Berkay ve Youssouf'lu, birbirlerini hiç tanımayan, birlikte oynamamış üç orta saha...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

10'uncu dakikadan sonra kontrolü ele aldı. Önce Welinton'un ağlara giden güzel kafa vuruşu ofsayta takıldı. Sonra Oğuzhan'ın hazırladığı pozisyonda Aboubakar alışılmış kaliteli vuruşlarından biriyle takımına skor avantajını getirdi. Kısa süre içinde de Vida farkı ikiye çıkardı.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

35'inci dakikadan sonra 2-0'ın da avantajıyla derbiyi düşünerek oyunu rölantiye aldı. Devrenin son anında girdiği ilk net pozisyonu Youssouf ile değerlendiremedi. Bu Sergen Yalçın'a ilk mesajdı. İkinci yarının hemen başında da Demba Ba'nın gollük vuruşunu Utku çok iyi çıkardı. Bu da ikinci mesajdı...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

Ama Sergen Yalçın orta sahada yine değişikliğe gitmeyince fark bire indi. Sonra da daha önce yapması gereken Oğuzhan-Atiba değişikliğine gitti. Bu defa da aksayan Rıdvan'ı çıkarmalıydı. Onu da yapmayınca skora denge geldi ve maç uzatmaya gitti.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

Uzatma bölümünde 'ın Aboubakar'sız kadrosu ideale yakındı. Sonuçta Adem Ljajic'in hazırladığı pozisyonu Cyle Larin gole çevirince Beşiktaş tekrar öne geçti ve final biletini aldı. Ancak Fenerbahçe derbisi öncesinde yoğun trafikte işi uzatınca fiziki tahribata uğramış oldu.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan Beşiktaş-Başakşehir maçı yorumu! (Ziraat Türkiye Kupası)

Aklıma bir soru takıldı. Bunun cevabını da doğrusu merak ediyorum. takımı yenik durumdayken 77'nci dakikaya kadar tek değişiklik yapmadı. Sonra da maçı 6 değişiklikle bitirdi. Bunu pek mantığım almadı...

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