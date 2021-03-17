Kupa Valesi

Ve Beşiktaş Türkiye Kupası'nda mutlu sona çok yaklaştı. Ligde 6'de 6 yaparak liderlik koltuğuna ambargo koyan siyahbeyazlı takım, Türkiye Kupası'nda da finale yükseldi. Geçen hafta ligde Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, rakibini dün de yarı finalde aynı skorla mağlup ederek finale adını yazdırdı. Kara Kartal'ı finale uçuran golleri Domagoj Vida, Aboubakar ve Cyle Larin attı. Beşiktaş böylece kupanın bir kulbundan tuttu.



LARİN: KUPA BİZİM OLACAK

Öte yandan siyah-beyazlı takımın bu sezonki flaş golcüsü Larin, Başakşehir'i yine boş geçmedi. Lig maçında Kartal'ın ilk golünü kaydeden Kanadalı santrfor, dün ise uzatma dakikalarında 3. golü atıp finali müjdeleyen isim oldu. Cyle Larin, böylece bu sezon toplamda 18. golünü buldu. Kupada 3. kez gol sevinci yaşayan Larin, maç sonrası "Kazanmayı hak ettik. Kupayı biz kaldıracağız" diye konuştu.



Beşiktaş ile Başakşehir bu sezon 1'i kupa, 2'si lig olmak üzere 3 kez karşılaşırken bu 3 maç da 3-2'lik Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi.



Beşiktaş 10 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale çıktı. Kartal son olarak 11 Mayıs 2011'de final oynayıp kupayı almıştı