Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

Süper Lig'in 30. haftasında cuma günü oynanan Başakşehir maçında attığı golle Beşiktaş'a çok kritik 3 puanı ve liderliği getiren Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

FIFA, Süper Lig'de 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararını verdi.