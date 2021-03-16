Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

Son dakika spor haberleri: 'ın yıldızı ile ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberi: 'in 30. haftasında oynanan - Beşiktaş maçına damga vuran isim Brezilyalı olmuştu. Siyah-beyazlı takımın 3. golünü atarak galibiyetin mimarı olan yıldız futbolcu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Josef'in ile olan sözleşmesini feshetmesi FIFA'lık olmuştu. Dava ile ilgili karar çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 16:35
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

'in 30. haftasında cuma günü oynanan Başakşehir maçında attığı golle 'a çok kritik 3 puanı ve liderliği getiren ile ilgili flaş gelişme yaşandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

FIFA, 'de 2 gol ve 3 asistlik performans sergileyen 32 yaşındaki futbolcu ile ilgili kararını verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

SUUDİ EKİBİ 16 MİLYON EURO TAZMİNAT İSTEMİŞTİ

'den alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle sözleşmesini fesheden ve siyah-beyazlı kulübe gelen Brezilyalı oyuncu için Suudi kulübü, 16 milyon 366 bin euro tazminat talebinde bulunmuş, bunu FIFA'ya taşımıştı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

DAVA SONUÇLANDI

ve futbolcuyu muhatap olan bu dava sonuçlandı ve önceki gün siyah-beyazlı kulübe geldi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

HAKLI FESİH

Davayı gören FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Souza'nın haklı bir fesih gerçekleştirdiğine hükmetti.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

'nin aleyhine yaptığı tazminat talebini de reddeden kurul, siyah-beyazlıların kusursuz olduğuna karar verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

JOSEF'E 4 MİLYON 700 BİN EURO ÖDENECEK

FIFA ayrıca, Suudi Arabistan Kulübü'nü, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle 'ya tazminat ödemesini de kararlaştırdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

Brezilyalı oyuncu, yapılmayan ödemelerin yanında, sözleşmesinin gelecek kısmıyla ilgili olarak da 4 milyon 700 bin euro almaya hak kazandı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

ŞİMDİ CAS SÜRECİ BAŞLAYACAK

Gerekçeli kararın taraflara ulaşmasının ardından şimdi CAS süreci başlayacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yıldızı Josef de Souza ile ilgili flaş gelişme!

Suudi ekibinin dosyayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıyacağı ve karara itiraz edeceği belirtildi. Buradaki dava sonrasında karar onanacak ya da değişecek. (Milliyet)

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