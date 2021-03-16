Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

'ta son dakika transfer haberi... Sezon sonuna şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Kara Kartal'da operasyon başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer listesini hazırlayan siyah beyazlıların, rotasını İtalya'ya çevirdiği iddia edildi. Çizme basınından konu ile ilgili yansıyan haberde, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen o ismin siyah beyazlılara imza atabileceği ifade edildi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 19:56 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 20:00
Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

'ta transfer için operasyon başladı... Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, kadrosuna katmak istediği isimleri belirlemeye başladı.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

Haftasonu oynanacak Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılmak isteyen Kara Kartal, transfer için düğmeye bastı.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre , bir dönem Galatasaray'da da forma giyen o ismin peşine düştü.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

Yıldız ismin, 'a olası transferine de sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

BEŞİKTAŞ İÇİN KORAY GÜNTER İDDİASI!
Calciomercato'da yer alan habere göre şu anda Hellas Verona'da forma giyen , 'ın radarında.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

26 yaşındaki savunmacı, siyah beyazlıların sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması ihtimalinden ötürü bu transfer için olumlu görüşlere sahip.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Bununla beraber Verona'nın Koray için belirlediği bonservis belli oldu. Yaz aylarında Koray'ı 2 milyon euroya kadrosuna dahil eden İtalyan temsilcisi, yıldız ismi bu rakamın biraz üstüne satacak.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

, Dortmund altyapısından yetişmiş ve 2013-14 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

Galatasaray'dan ayrılığının arından 2018-19 sezonunda bonservissiz Genoa'ya transfer olan yıldız isim, daha sonra Hellas Verona'nın yolunu tuttu.

Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

Koray, bu sezon Serie A'da 19 müsabakada rol aldı ve 1220 dakika sahada kaldı.

SON DAKİKA