Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

Beşiktaş'ta transfer için operasyon başladı... Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, kadrosuna katmak istediği isimleri belirlemeye başladı.
Beşiktaş'ta transfer için operasyon başladı... Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen siyah beyazlılar, kadrosuna katmak istediği isimleri belirlemeye başladı.
Haftasonu oynanacak Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılmak isteyen Kara Kartal, transfer için düğmeye bastı.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Beşiktaş, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen o ismin peşine düştü.
Yıldız ismin, Beşiktaş'a olası transferine de sıcak baktığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ İÇİN KORAY GÜNTER İDDİASI!
Calciomercato'da yer alan habere göre şu anda Hellas Verona'da forma giyen Koray Günter, Beşiktaş'ın radarında.
26 yaşındaki savunmacı, siyah beyazlıların sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması ihtimalinden ötürü bu transfer için olumlu görüşlere sahip.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Bununla beraber Verona'nın Koray için belirlediği bonservis belli oldu. Yaz aylarında Koray'ı 2 milyon euroya kadrosuna dahil eden İtalyan temsilcisi, yıldız ismi bu rakamın biraz üstüne satacak.
Koray Günter, Dortmund altyapısından yetişmiş ve 2013-14 sezonunda 2.5 milyon euro bedelle Galatasaray'ın yolunu tutmuştu.
Galatasaray'dan ayrılığının arından 2018-19 sezonunda bonservissiz Genoa'ya transfer olan yıldız isim, daha sonra Hellas Verona'nın yolunu tuttu.
Koray, bu sezon Serie A'da 19 müsabakada rol aldı ve 1220 dakika sahada kaldı.