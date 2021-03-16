Beşiktaş'tan transferde sezon sonu bombası! İtalya'dan gelecek

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Bununla beraber Verona'nın Koray için belirlediği bonservis belli oldu. Yaz aylarında Koray'ı 2 milyon euroya kadrosuna dahil eden İtalyan temsilcisi, yıldız ismi bu rakamın biraz üstüne satacak.