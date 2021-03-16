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'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk için kenetlenirken, bir yandan da kritik Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Kara Kartal'da teknik direktör ve kurmayları, yaptığı toplantıda kadroya dahil edilmesi istenen isimleri yönetime iletirken, sürpriz detaylar ortaya çıktı. Buna göre Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılığın olma ihtimali göz önünde bulundurulurken, 4 yıldızın da transferi bekleniyor. Öte yandan Sergen Yalçın'ın listesinde bir de Galatasaraylı eski yıldız var! İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 18:34 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 18:52
Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

, son olarak Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelmiş ve 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Siyah beyazlı camia maçın ardından Fenerbahçe - Gençlerbirliği müsabakasının sonucunu beklerken, Ankara temsilcisinin 2-1'lik galibiyetiyle moraller yükseldi.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Bununla beraber 'ta gözler iyiden iyiye şampiyonluğa çevrilirken, rota 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Kara Kartal, ezeli rakibini evinde mağlup ederek puan farkını açmanın ve bu kritik virajdan dönmenin peşinde.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

YALÇIN SEZON SONUNU DÜŞÜNÜYOR
teknik direktörü , bir yandan sezon sonunda yaşanılacak olası şampiyonluğu düşünürken, bir yandan da gelecek ve gidecek isimlerin planlamasını yapıyor.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Genç teknik adam yaz transfer sezonunda sorun yaşamamak adına erkenden kolları sıvadı ve transfer listesini yönetimine sundu.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimler için raporunu ileten , yönetimden ilk etapta 4 kritik transfer istedi ve bu isimlerin arasında Galatasaray'ın eski yıldızı da var. İşte 'ta ayrılması beklenen ve transferi istenen isimler...

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

VINCENT ABOUBAKAR
Sezon başında Porto'dan kadroya dahil edilen Aboubakar, geçtiğimiz sezon yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle soru işaretleri eşliğinde gelmişti. Kamerunlu yıldız, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine de girmeyi başardı. Yıldız ismin kadroda tutulması zor gözüküyor.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

RACHID GHEZZAL
İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den transfer edilen yıldız futbolcunun imzası bir hayli gecikse de 'ı sırtlayan isimlerden biri oldu. Ghezzal, bir dönem Lyon'da oynamış ve burada gösterdiği performansla Leicester'ın yolunu tutmuştu. Beşiktaş formasıyla başarılı günlerine dönen Ghezzal'ın sezon sonunda yeniden Leicester'a dönmesi bekleniyor. Öte yandan Lyon da, eski oyuncusu için takipte.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

CENK TOSUN
Ara transfer sezonunda Aboubakar'a yardımcı olması için kadroya dahil edilen Cenk Tosun, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle şimdiye dek istenen performansı sergileyemedi. 'ın Cenk için henüz net karar vermediği ancak 'ın Cenk'i istikrarsız form grafiğinden dolayı istemediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

ROSIER
Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan transfer edilen başarılı sağ bek, süratli futboluyla Gökhan Gönül'ün yokluğunu aratmadı. Bununla beraber bonservisi Sporting Lizbon'da olan Rosier için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın temasta olduğu iddiaları her geçen gün daha da artıyor. Yıldız futbolcunun akıbeti henüz belli değil.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

DORUKHAN TOKÖZ
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dorukhan Toköz için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın devrede olduğu bilinirken, milli futbolcunun İspanya'ya transferi gündemde. Dorukhan'ın sezon sonunda Real Betis'e imza atması bekleniyor.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

FRANCISCO MONTERO
La Liga ekibi Atletico Madrid'den kadroya dahil edilen Montero'yu takımında istemiyor. İspanyol futbolcu takımına geri dönecek.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

BERNARD MENSAH
'ın 4.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Kayserispor'dan transer ettiği Mensah, 'ın gözüne giremedi. Ganalı futbolcu için bu bedel ödenmeyecek.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

GÖKHAN TÖRE
Yeni Malatyaspor ile yollarını ayırmasının ardından 'a dönen Gökhan Töre de hayal kırıklığı yaratan isimlerden. 1+1 yıllık sözleşme imzalanan Gökhan'ın opsiyonu kullanılmayacak.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ İSİMLER!

ADOLFO GAICH
Arjantin kulübü San Lorenzo'dan sezon başında 8.5 milyon euro bedelle CSKA Moskova'ya transfer olan Adolfo Gaich, Rus kulübünde isteneni veremedi ve Benevento'ya kiralandı. Burada da başarı form grafiği sergileyemeyen Gaich'in henüz 22 yaşında olması 'ı en çok cezbeden konu. Güçlü fiziği sayesinde Sergen Yalçın'ın "Süper Lig'de iş yapar" dediği golcü futbolcu için sezon sonunda operasyon başlayacak. Öte yandan Gaich, 1 kez de Arjantin Milli Takım formasını giydi.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

SALİH UÇAN
Galatasaray'ın da transfer gündeminin üst sıralarında yer alan Salih Uçan için 'ın devrede olduğu iddiası güçleniyor. Yalçın, eski öğrencisini Dorukhan'ın yerine orta sahaya monte etmek istiyor.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

ROBERTO INSIGNE
Listenin en sürpriz isimlerinden biri olan Roberto Insigne, şu anda Benevento'da oynuyor. Bu sezon 25 müsabakada forma giyen Insigne, 2 gol 3 asist üretti. Yıldız isim sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.

Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

BELHANDA
'ın sezon sonundaki transfer bombası Belhanda olacak. Galatasaray ile şampiyonluklar da yaşayan yıldız orta saha oyuncusu, sarı kırmızılı kulübün kendisini göndermesinin ardından boşa düştü. Belhanda'nın İstanbul'u çok sevdiği ve şehirden ayrılmak istemediği biliniyor. Bununla beraber Beşiktaş'ın, Belhanda'ya imza attırmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

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