Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ İSİMLER!
ADOLFO GAICH
Arjantin kulübü San Lorenzo'dan sezon başında 8.5 milyon euro bedelle CSKA Moskova'ya transfer olan Adolfo Gaich, Rus kulübünde isteneni veremedi ve Benevento'ya kiralandı. Burada da başarı form grafiği sergileyemeyen Gaich'in henüz 22 yaşında olması Sergen Yalçın'ı en çok cezbeden konu. Güçlü fiziği sayesinde Sergen Yalçın'ın "Süper Lig'de iş yapar" dediği golcü futbolcu için sezon sonunda operasyon başlayacak. Öte yandan Gaich, 1 kez de Arjantin Milli Takım formasını giydi.
SALİH UÇAN
Galatasaray'ın da transfer gündeminin üst sıralarında yer alan Salih Uçan için Sergen Yalçın'ın devrede olduğu iddiası güçleniyor. Yalçın, eski öğrencisini Dorukhan'ın yerine orta sahaya monte etmek istiyor.
ROBERTO INSIGNE
Listenin en sürpriz isimlerinden biri olan Roberto Insigne, şu anda Benevento'da oynuyor. Bu sezon 25 müsabakada forma giyen Insigne, 2 gol 3 asist üretti. Yıldız isim sağ ve sol kanatta forma giyebiliyor.