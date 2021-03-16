Beşiktaş'ta sezon sonu 8 ayrılık 4 transfer! Galatasaray'ın eski yıldızı...

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ İSİMLER!

ADOLFO GAICH

Arjantin kulübü San Lorenzo'dan sezon başında 8.5 milyon euro bedelle CSKA Moskova'ya transfer olan Adolfo Gaich, Rus kulübünde isteneni veremedi ve Benevento'ya kiralandı. Burada da başarı form grafiği sergileyemeyen Gaich'in henüz 22 yaşında olması Sergen Yalçın'ı en çok cezbeden konu. Güçlü fiziği sayesinde Sergen Yalçın'ın "Süper Lig'de iş yapar" dediği golcü futbolcu için sezon sonunda operasyon başlayacak. Öte yandan Gaich, 1 kez de Arjantin Milli Takım formasını giydi.