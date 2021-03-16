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yönetimi kırmızı alarm verdi! ve ...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı kulüp yönetimi, maçı öncesi 'ye giriş çıkışları durdurdu. Futbolculardan idmanlar dışında evden çıkmamaları istendi. İşte o yaşananlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 23:51 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 01:35
Beşiktaş yönetimi kırmızı alarm verdi! Başakşehir ve Fenerbahçe...

Medipol ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı ve sonrasında da ligdeki derbisi nedeniyle, 'ın 'deki tesislerinde adeta olağanüstü hâl ilan edildi. Final haftasında bir dizi önlemler alındı. İşte Beşiktaş'ta alınan tedbirler:

Beşiktaş yönetimi kırmızı alarm verdi! Başakşehir ve Fenerbahçe...

TESİSLER BÜTÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI
'ta yönetim ve teknik heyet aldığı karar doğrultusunda tesisleri bu hafta itibariyle misafirlere kapattı. Pandeminin zararlarını en çok yaşayan kulüplerinden olan siyah-beyazlılar, bu virüsün bir kez daha takıma sıçramasını istemiyor.

Beşiktaş yönetimi kırmızı alarm verdi! Başakşehir ve Fenerbahçe...

Bu yüzden takımın tesislerde bulunduğu zamanlarda içeriye asla misafir alınmayacak.

Beşiktaş yönetimi kırmızı alarm verdi! Başakşehir ve Fenerbahçe...

SADECE AİLENİZLE VAKİT GEÇİRİN, YORULMAYIN
Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılarda futbolcular hafta boyunca evden tesise, tesisten de eve şeklinde yaşamaya başladı. Bu kritik haftayı herhangi bir sorunla karşılaşmadan atlatmak isteyen 'ta futbolculara da "Tesis dışında sadece ailenizle vakit geçirin. Kendinizi mümkün olduğunca yormayın" denildi.

Beşiktaş yönetimi kırmızı alarm verdi! Başakşehir ve Fenerbahçe...

FUTBOL DIŞINDAKİ KONULARLA İLGİLENMEYİN
Kartal'ın gündeminde birçok konu bulunuyor. Ancak bunlar hafta itibariyle rafa kaldırılmış durumda. Siyah-beyazlılar, ve maçları öncesinde tesislere saha dışında bir konu taşımayacak. Özellikle futbol gündemini meşgul eden muhabbetlerden uzak durulması istendi.

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