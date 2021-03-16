Beşiktaş yönetimi kırmızı alarm verdi! Başakşehir ve Fenerbahçe...

Medipol Başakşehir ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçı ve sonrasında da ligdeki Fenerbahçe derbisi nedeniyle, Beşiktaş 'ın Ümraniye 'deki tesislerinde adeta olağanüstü hâl ilan edildi. Final haftasında bir dizi önlemler alındı. İşte Beşiktaş'ta alınan tedbirler:

TESİSLER BÜTÜN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARA KAPATILDI

Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet aldığı karar doğrultusunda tesisleri bu hafta itibariyle misafirlere kapattı. Pandeminin zararlarını en çok yaşayan kulüplerinden olan siyah-beyazlılar, bu virüsün bir kez daha takıma sıçramasını istemiyor.