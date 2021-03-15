Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Son dakika spor haberi: 'ta Aboubakar'dan flaş sözleri!

'ın sezon başında kadrosuna kattığı performansıyla göz kamaştırıyor. Siyah-beyazlılara şampiyonluk yarışında büyük katkı veren Kamerunlu golcü kulüp dergisine flaş açıklamalarda bulundu. Yıldız santrfor, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ile ilgili de konuştu. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 21:32
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Bu sezon attığı gollerle 'ı sırtlayan isimlerden biri olan , çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Dergisi'ne konuşan Kamerunlu golcü, 'ın siyah beyazlı kulüp için önemine vurgu yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

"SERGEN YALÇIN GİBİ EFSANE OLMAK ÖNEMLİ"

"'ı futbolcuyken izlememiştim ve çok fazla tanımıyordum ama güzel bir gelenek başlatıyor" diyen yıldız oyuncu, "'ta oynamış, ismini bırakmış ve şu an da teknik direktörlük yapıyor. Bu geleneğin devam etmesi lazım. Sergen Yalçın gibi arkanızda iyi bir isim bırakıp, efsane olmak ve saygı kazanmak önemli" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

İyi ve sürekli kazanmak isteyen oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Aboubakar, takım için özel olan futbolcuyu açıkladı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

"NECİP ÇOK ÖZEL BİR FUTBOLCU"

"Takım olmak çok fazla şey gerektiriyor" açıklamasını yapan , "Oyuncuların ne kadar katkı vermek istedikleri çok önemli. Bu hislerimizi, kazanmayı ne kadar istediğimizi kontrol edebilirsek fark yaratabiliriz. Uysal gibi karakterli oyuncular her zaman çok önemlidir. Çok özel bir futbolcu. Allah onu korumaya devam etsin" sözleriyle takım arkadaşını övdü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar'dan flaş Sergen Yalçın sözleri!

Kamerunlu futbolcu, Süper Lig'in 22. haftasında oynadıkları ve 2-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçında kaçırdığı golün, bu sezon kendisini en çok üzen an olduğunu sözlerine ekledi.

SON DAKİKA