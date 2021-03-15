Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

Son dakika spor haberi: 'ın yıldız ismi 'e o takımdan teklif gelmiş!

Son dakika haberleri... 'de lider konumda bulunan Beşiktaş'ın, Sırp yıldızı 'le ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:48
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

Spor Toto 'de liderlik koltuğunda oturan 'ın yıldız futbolcusu 'le ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

Başarılı oyuncu, sezon başında performansı nedeniyle uzun süre teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maçlarda tercih edilmemişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

İngiliz basını, Sırp futbolcuya yaz transfer döneminde West Bromwich'ten teklif geldiğini ancak görüşmelerin sonuçlanmadığını yazdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

Haberde 29 yaşındaki futbolcunun fazla maliyetli bulunduğu detayına yer verildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

Sırp yıldız, bu sezon formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada, rakip fileleri 2 kez sarstı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

Siyah-beyazlı takıma 2018 yazında İtalyan ekibi Torino'dan transfer olan Ljajic'in sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

Deneyimli orta saha kariyerinde Partizan, Fiorentina, Inter, Roma ve Torino gibi takımlarda forma giydi.

SON DAKİKA