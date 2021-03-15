Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldız ismi Adem Ljajic'e o takımdan teklif gelmiş!

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'le ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı.
Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'le ilgili dikkat çeken bir haber kaleme alındı.
Başarılı oyuncu, sezon başında performansı nedeniyle uzun süre teknik direktör Sergen Yalçın tarafından maçlarda tercih edilmemişti.
İngiliz basını, Sırp futbolcuya yaz transfer döneminde West Bromwich'ten teklif geldiğini ancak görüşmelerin sonuçlanmadığını yazdı.
Haberde 29 yaşındaki futbolcunun fazla maliyetli bulunduğu detayına yer verildi.
Sırp yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada, rakip fileleri 2 kez sarstı.
Siyah-beyazlı takıma 2018 yazında İtalyan ekibi Torino'dan transfer olan Ljajic'in sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
Deneyimli orta saha kariyerinde Partizan, Fiorentina, Inter, Roma ve Torino gibi takımlarda forma giydi.