Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Son dakika spor haberi: 'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Son dakika haberleri... 'de liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ın golcüsü , en beğendiği 11'i seçti. Listede sürpriz isimler de yer aldı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 12:18
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

'in lideri 'ın golcü oyuncusu , kulüp dergisine en beğendiği oyunculardan kurulu bir 11 yaptı. yıldızın bu listede Lionel Messi'ye yer vememesi dikkat çekti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

İşte Vincent Aboubakar'ın en iyi 11'i:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Manuel Neuer

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Virgil Van Dijk

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Kimmich

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Sergio Ramos

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

David Alaba

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Xavi Hernandez

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Andres Iniesta

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Cristiano Ronaldo

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Neymar

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Ronaldinho

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Robert Lewandowski

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