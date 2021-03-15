Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar en iyi 11'ini seçti!

Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, kulüp dergisine en beğendiği oyunculardan kurulu bir 11 yaptı. Kamerunlu yıldızın bu listede Lionel Messi'ye yer vememesi dikkat çekti.
Süper Lig'in lideri Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, kulüp dergisine en beğendiği oyunculardan kurulu bir 11 yaptı. Kamerunlu yıldızın bu listede Lionel Messi'ye yer vememesi dikkat çekti.
İşte Vincent Aboubakar'ın en iyi 11'i:
Manuel Neuer
Virgil Van Dijk
Kimmich
Sergio Ramos
David Alaba
Xavi Hernandez
Andres Iniesta
Cristiano Ronaldo
Neymar
Ronaldinho
Robert Lewandowski