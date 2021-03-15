Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'dan çifte kupa reçetesi!

'dan çifte kupa reçetesi!

Usta hoca, oyuncularını hem hem kupa için hem motive etti ve rehavet uyarısı yaptı: Elbette takılacağımız yerler olacaktır; ama takılınca şevkimiz kırılmadan, kazanınca şımarmadan yola devam edersek iki kupayı da kaldırırız. | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 22:56 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın'dan çifte kupa reçetesi!

Şampıyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen 'ta her şey tıkırında... Oyuncuların öz güveni, alie ortamı, yönetim ve taraftar desteği tüm ibreler Beşiktaş'tan yana. Ama teknik direktör hala teyakkuzda.

Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın'dan çifte kupa reçetesi!

Takımın rehavete girmesinden korkan tecrübeli teknik adam, talebelerine her fırsatta daha önlerinde çok maç olduğunu hatırlatıyor. Bu konuşmalardan birini dün de yapan Yalçın, hem disiplinden taviz vermemeleri hem de yaklaşan ile ilgili uyarılarda bulundu.

Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın'dan çifte kupa reçetesi!

Yarın oynayacakları Türkiye Kupası maçına da değinen usta hoca şunları söyledi;

Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın'dan çifte kupa reçetesi!

"Büyük takımlar bütün kupalara taliptir. 'i ligde yenmemiz onları kupa maçında daha da ateşleyecektir. Bizim amacımız taraftara kupalar hediye etmek.

Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın'dan çifte kupa reçetesi!

Bunları yapabilmek için de bu disiplini ve kurduğunuz bağları korumanız gerekiyor. Önümüzde 12 maçı daha var. Bu da 36 puan demek.

Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın'dan çifte kupa reçetesi!

Elbette takılacağımız yerler olacaktır; ama takılınca şevkimiz kırılmadan, kazanınca şımarmadan yola devam edersek iki kupayı da kaldırırız.

Son dakika BJK haberleri | Sergen Yalçın'dan çifte kupa reçetesi!

de ligin kırılma maçı olmayacak ama galibiyetten başka bir sonuç da kimsenin aklında geçmesin. En iyi olmak istiyorsak bunu ispatlamalıyız."

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