Şampıyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş 'ta her şey tıkırında... Oyuncuların öz güveni, alie ortamı, yönetim ve taraftar desteği tüm ibreler Beşiktaş'tan yana. Ama teknik direktör Sergen Yalçın hala teyakkuzda.

Takımın rehavete girmesinden korkan tecrübeli teknik adam, talebelerine her fırsatta daha önlerinde çok maç olduğunu hatırlatıyor. Bu konuşmalardan birini dün de yapan Yalçın, hem disiplinden taviz vermemeleri hem de yaklaşan Fenerbahçe derbisi ile ilgili uyarılarda bulundu.