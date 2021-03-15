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Beşiktaşlı 'dan flaş itiraf! "Takımın gizli kahramanı..."

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu , A Bola'ya konuştu. Siyah beyazlı takımın yıldızı yaptığı konuşmada, "Benim için 'Takımın gizli kahramanı' cümleleri söyleniyor." dedi. İşte Josef'in konuşmasının tamamı...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:35
Beşiktaşlı Josef de Souza'dan flaş itiraf! "Takımın gizli kahramanı..."

Beşiktaşlı , Portekiz kulübü A Bola'ya konuştu. Siyah beyazlı kulübün yıldızı yaptığı konuşmada kendisi için 'Takımın gizli kaharamanı' denildiğini ifade etti.

İşte o sözler;

" taraftarları bana daha önce hiç görmediğim bir sevgi gösteriyor. Burada tarih yazmak için her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Uzun bir süre Beşiktaş'ta kalıp adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum."

"Kariyerimin en iyi futbolunu şu anda oynuyormuş gibi hissediyorum. Aboubakar, Larin, Ghezzal gibi fark yaratan oyunculara sahibiz ama sürekli 'Josef orta sahada olmasaydı takım bu şekilde oynayamazdı' cümlesini duyuyorum. Herkes yaptığım işin farkında. Burada çok önemli bir role sahip olduğumu biliyorum. Benim için 'Takımın gizli kahramanı' cümleleri söyleniyor."

"Her zaman sahanın gerisinde oynamayı daha çok sevdim ama oynadığım kulüplerdeki futbol kalitesi sayesinde ön tarafta daha çok oynayabildim. İki tarafa da katkı vererek oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Beşiktaş'a imza atarken isteklerimden birisi de böyle bir rolde oynamaktı. Çok mutluyum. Eğer kariyerimin başlından beri böyle bir futbol oynayabilseydim, daha başarılı bir kariyerim olurdu.

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