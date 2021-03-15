Beşiktaşlı Josef de Souza'dan flaş itiraf! "Takımın gizli kahramanı..."

Beşiktaşlı Josef de Souza, Portekiz kulübü A Bola'ya konuştu. Siyah beyazlı kulübün yıldızı yaptığı konuşmada kendisi için 'Takımın gizli kaharamanı' denildiğini ifade etti.

İşte o sözler;

"Beşiktaş taraftarları bana daha önce hiç görmediğim bir sevgi gösteriyor. Burada tarih yazmak için her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Uzun bir süre Beşiktaş'ta kalıp adımı kulübün tarihine yazdırmak istiyorum."

"Kariyerimin en iyi futbolunu şu anda oynuyormuş gibi hissediyorum. Aboubakar, Larin, Ghezzal gibi fark yaratan oyunculara sahibiz ama sürekli 'Josef orta sahada olmasaydı takım bu şekilde oynayamazdı' cümlesini duyuyorum. Herkes yaptığım işin farkında. Burada çok önemli bir role sahip olduğumu biliyorum. Benim için 'Takımın gizli kahramanı' cümleleri söyleniyor."

"Her zaman sahanın gerisinde oynamayı daha çok sevdim ama oynadığım kulüplerdeki futbol kalitesi sayesinde ön tarafta daha çok oynayabildim. İki tarafa da katkı vererek oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum. Beşiktaş'a imza atarken isteklerimden birisi de böyle bir rolde oynamaktı. Çok mutluyum. Eğer kariyerimin başlından beri böyle bir futbol oynayabilseydim, daha başarılı bir kariyerim olurdu.