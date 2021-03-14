Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızları ülkelerinde manşet oldu! Rosier ve Ghezzal...

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederken Valentin Rosier, takımının son golünün asistini yaptı. Ligdeki asist sayısını 5'e çıkartan Rosier, Portekiz'de de manşetleri süsledi.

Bonservisi Sporting'de bulunan ve sene sonu Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Fransız sağ bek, performansıyla Portekiz'de gündemde kalmayı yine başardı.

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken 'Rosier, Türkiye'de parlamaya devam ediyor!' başlıkları atıldı. 24 yaşındaki oyuncunun 5. asistini yaptığını hatırlatan Portekizliler, Beşiktaş'ın galibiyetinde Rosier'in performansının etkili olduğunu belirtti.

'MAÇLARIN KADERİNİ BELİRLİYOR'

Sporting, 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Rosier'i Dijon'dan transfer etmişti. Öte yandan asistlerine devam eden Rachid Ghezzal da Cezayir basınında manşetlerdeydi.

Cezayir basını, Süper Lig'de 12. asistini yapan Ghezzal için 'Maçların kaderini belirlemeyi sürdürüyor! Bir asist daha' derken Ghezzal'ın yurtdışında oynayan en iyi Cezayirli futbolculardan birisi olduğu kaydedildi.