Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızları ülkelerinde manşet oldu! Rosier ve Ghezzal...

Son dakika spor haberi: 'ın yıldızları ülkelerinde manşet oldu! Rosier ve Ghezzal...

Son dakika spor haberi... 'in lideri konumunda bulunan , takım olarak oynadığı oyunun yanı sıra bireysel performanslarla da parlamaya devam ediyor. Siyah-beyazılıarın iki yılzı Rosier ve Ghezzal'da performanslarıyla dikkat çeken isimlerin başında gelirken ülkelerinde de gündem oldu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 13:47 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 13:52
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yıldızları ülkelerinde manşet oldu! Rosier ve Ghezzal...

Spor Toto 'de , 'i 3-2 mağlup ederken , takımının son golünün asistini yaptı. Ligdeki asist sayısını 5'e çıkartan Rosier, 'de de manşetleri süsledi.

Bonservisi 'de bulunan ve sene sonu Beşiktaş'taki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Fransız sağ bek, performansıyla Portekiz'de gündemde kalmayı yine başardı.

Portekiz basını, Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirirken 'Rosier, 'de parlamaya devam ediyor!' başlıkları atıldı. 24 yaşındaki oyuncunun 5. asistini yaptığını hatırlatan Portekizliler, Beşiktaş'ın galibiyetinde Rosier'in performansının etkili olduğunu belirtti.

'MAÇLARIN KADERİNİ BELİRLİYOR'
Sporting, 2019 yılında 5 milyon Euro karşılığında Rosier'i 'dan transfer etmişti. Öte yandan asistlerine devam eden da basınında manşetlerdeydi.

Cezayir basını, Süper Lig'de 12. asistini yapan Ghezzal için 'Maçların kaderini belirlemeyi sürdürüyor! Bir asist daha' derken Ghezzal'ın yurtdışında oynayan en iyi Cezayirli futbolculardan birisi olduğu kaydedildi.

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