Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başakşehir maçına böyle hazırlandı

Son dakika spor haberi: maçına böyle hazırlandı

Son dakika spor haberi: maçında , sahasında 'i konuk edecek. Turuncu lacivertliler ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, maç öncesi böyle hazırlandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 15:24 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 15:29
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başakşehir maçına böyle hazırlandı

mücadelesinde salı günü 'i konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

'nde Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen idman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmasıyla başladı. Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolcular, şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde salı günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan siyah-beyazlılar, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından da maç için kampa girecek.

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