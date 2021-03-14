Sergen Yalçın Welinton'u uçurdu

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın taraftara sevdirdiği son isim Welinton oldu. Brezilyalı oyuncuya sürekli sahip çıkan Yalçın, özellikle 2'nci yarıdan itibaren yükselen formuyla tecrübeli futbolcu konusunda da haklı çıktı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:38Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın taraftara sevdirdiği son isim Welinton oldu. Brezilyalı oyuncuya sürekli sahip çıkan Yalçın, özellikle 2'nci yarıdan itibaren yükselen formuyla tecrübeli futbolcu konusunda da haklı çıktı. Yalçın, Başakşehir maçında iyi futbol oynayıp üstüne bir de gol atan Welinton'u taraftarlara sevdirmeyi başardı.
709 Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasında 709 isabetli pas yaparak, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Başakşehir ile Beşiktaş, bu sezon topun oyunda en uzun süre kaldığı Süper Lig maçını oynadı. Önceki akşam top 68 dakika 16 saniye oyunda kaldı.