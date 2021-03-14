Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın Welinton'u uçurdu

'u uçurdu

Teknik direktör 'ın taraftara sevdirdiği son isim oldu. Brezilyalı oyuncuya sürekli sahip çıkan Yalçın, özellikle 2'nci yarıdan itibaren yükselen formuyla tecrübeli futbolcu konusunda da haklı çıktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Sergen Yalçın Welinton'u uçurdu
Teknik direktör 'ın taraftara sevdirdiği son isim oldu. Brezilyalı oyuncuya sürekli sahip çıkan Yalçın, özellikle 2'nci yarıdan itibaren yükselen formuyla tecrübeli futbolcu konusunda da haklı çıktı. Yalçın, maçında iyi futbol oynayıp üstüne bir de gol atan Welinton'u taraftarlara sevdirmeyi başardı.

709
, Başakşehir karşılaşmasında 709 isabetli pas yaparak, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Başakşehir ile Beşiktaş, bu sezon topun oyunda en uzun süre kaldığı Süper Lig maçını oynadı. Önceki akşam top 68 dakika 16 saniye oyunda kaldı.

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