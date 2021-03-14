Spor Toto Süper Lig'in lideri Beşiktaş, yoluna dolu dizgin devam ediyor. Siyah beyazlılar 30'uncu haftanın açılış maçında, önceki yıllarda yenmekte oldukça zorlandığı Başakşehir'i 3-2 ile geçerek puanını 63'e yükseltti ve önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde büyük moral kazandı.
Sergen Yalçın'ın öğrencileri, aynı zamanda Başakşehir'i bir sezonda ilk kez iki maçta da yenerek bir şanssızlığını daha sona erdirmiş oldu.
SAVAŞ BAŞLADI, KAYIP YOK
Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyeti ve ardından da Antalyaspor beraberliğiyle başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bu 2 maçta yaşanan 5 puanlık kaybın ardından 'Bizim savaşımız şimdi başlıyor' ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında yaptığı bu açıklamanın ardından ligde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bu mücadelelerden 18 puanla ayrılarak kayıp yaşamadı.