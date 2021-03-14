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'ta rota oluşturuldu! Sezon sonu hedef...

'ta son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de 6'da 6 yapan siyah-beyazlılar, liderlik koltuğuna adeta yapıştı Beşiktaş 28 maçta attığı 62 golle 'ligin en çok gol atan takımı' durumunda. Öte yandan Kara Kartal, rotasını şampiyonluğa dikti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 21:04 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş'ta rota belli oldu: Doludizgin şampiyonluğa!

Spor Toto Süper Lig'in lideri , yoluna dolu dizgin devam ediyor. Siyah beyazlılar 30'uncu haftanın açılış maçında, önceki yıllarda yenmekte oldukça zorlandığı Başakşehir'i 3-2 ile geçerek puanını 63'e yükseltti ve önümüzdeki hafta oynanacak F.Bahçe derbisi öncesinde büyük moral kazandı.

Beşiktaş'ta rota belli oldu: Doludizgin şampiyonluğa!

Sergen Yalçın'ın öğrencileri, aynı zamanda Başakşehir'i bir sezonda ilk kez iki maçta da yenerek bir şanssızlığını daha sona erdirmiş oldu.

Beşiktaş'ta rota belli oldu: Doludizgin şampiyonluğa!

SAVAŞ BAŞLADI, KAYIP YOK
Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyeti ve ardından da Antalyaspor beraberliğiyle başlayan 'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bu 2 maçta yaşanan 5 puanlık kaybın ardından 'Bizim savaşımız şimdi başlıyor' ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın Antalyaspor maçının ardından basın toplantısında yaptığı bu açıklamanın ardından ligde 6 maça çıkan siyah-beyazlı ekip bu mücadelelerden 18 puanla ayrılarak kayıp yaşamadı.

Beşiktaş'ta rota belli oldu: Doludizgin şampiyonluğa!

3
Son puan kaybını Antalya maçında yaşayan ; sonrasında Konya, G.Birliği, Denizli, Yeni Malatya, G.Antep ve Başakşehir'i yendi. Beşiktaş bu 6 karşılaşmalarda 13 gol atarken kalesinde 3 gol gördü.

Beşiktaş'ta rota belli oldu: Doludizgin şampiyonluğa!

20
Bu sezon oynadığı 28 maçın 20'sini kazanan Sergen Yalçın'ın ekibi, maç başına 2.25 puan ortalaması yakaladı ve ligin de en çok galibiyet alan takımı durumunda. Rakip filelere 62 gol atarak ligin en golcü ekibi olan Kara Kartal, kalesinde 29 gol görürken 33 averaja ulaştı.

Beşiktaş'ta rota belli oldu: Doludizgin şampiyonluğa!

'ta 20 futbolcu gol katkısı verirken, 15 oyuncu da asist yaparak takım olmanın önemini ortaya koyan bir istatistik sergilenmiş oldu.

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