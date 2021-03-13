Yüksekten uçuyor

Gol düellosunda Başakşehir’i 3-2 deviren Beşiktaş galibiyet serisini 6 maça çıkardı Kara Kartal şampiyonluk yarışında en yakın rakipleriyle puan farkını da 5’e yükseltti
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 22:35Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Medipol Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş, bu engeli de kayıpsız geçti ve liderlik koltuğuna adeta yapıştı. Siyah-beyazlılar ilk yarısını Larin'in golüyle önde kapatırken, mücadelenin ikinci yarısı tam bir gol düellosu şeklinde geçti. Deniz skora denge getirirken, Welinton Kartal'ı yeniden öne geçirdi. Başakşaher, Demba Ba'nın golüyle yeniden beraberliği yakalarken, Josef de Souza'nın füzesi ise maçın sonucunu belirledi.
PAS REKORU KIRDILAR
Dün akşam ligde üst üste 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 63'e yükseltti ve takipçileri G.Saray ve F.Bahçe'nin 5 puan önünde zirvede yer aldı. Beşiktaş, önümüzdeki hafta evinde F.Bahçe'yi ağırlayacak. Başakşehir karşısında 709 isabetli pas yapan Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Lig'de altı maçtır puan kaybetmeyen Kartal, Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun galibiyet serisini yakaladı.