31 yaşındaki stoper, siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü attı 3 puanda büyük rol oynadı. Performansı ile büyük alkış aldı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 12 Mart 2021 Cuma 23:05Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Siyah-beyazlı takımın savunma oyuncusu Welinton, bir attı pir attı! 32 yaşındaki Brezilyalı stoper, Başakşehir'e ikinci golü atıp takımını tekrar öne geçirdi. 68. dakikada kornerden gelen topu şık bir kafa vuruşuyla ağlada yollayan Welinton, ayrıca Beşiktaş'taki ilk golünü de kaydetmiş oldu. Bu sezon siyah-beyazlı formayla 26'sı ilk 11 olmak üzere 28 kez sahaya çıkan Welinton, maç sonrası yaptığı açıklamada 3 puanı hak ettiklerini söyledi. Sambacı, "Daha çok topa sahip olan, galibiyeti daha çok isteyer taraf bizdik. İyi mücadele ettik. sonuna kadar hak ettiğimiz bir zafer oldu" dedi.